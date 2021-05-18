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У Львівській ОДА заявляють про стабілізацію ситуації з covid

Ольга Денисяка

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Заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк заявила, що на Львівщині стабілізувалась ситуація з захворюваністю на коронавірус. Про це вона повідомила під час брифінгу 18 травня, передає Львівський портал.

За її словами, наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 1465 пацієнтів з коронавірусом. Лікарні на 30% заповнені хворими на COVID. Водночас 141 особа зараз перебуває у реанімації, ще 43 підключені до апаратів ШВЛ.

Так, Ірина Шурпяк підсумувала, що в області стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус.

«Лікарні заповнені менше, ніж на 30%. За останню добу госпіталізували близько сотні людей. Таким чином ми маємо стабільну ситуацію щодо захворюваності», – зазначила Ірина Шурпяк.

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За даними ЛОДА, станом на 18 травня хворі на коронавірус лікуються:

  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 96
  • у Центрі легеневого здоров’я – 96
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 125
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9
  • в обласній клінічній лікарні – 29
  • у лікарні швидкої допомоги – 163
  • у 1 міській клінічній лікарні – 55
  • у 5 міській клінічній лікарні – 45
  • у 8 міській клінічній лікарні – 72
  • у 1-му пологовому будинку – 8
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 22
  • у Стрийській міській лікарні – 119
  • у Стебницькій міській лікарні – 77
  • у Рудківській лікарні – 58
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 46
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній – 36
  • у Сокальській центральній районній – 25
  • у Жовківській центральній районній – 33
  • у Жидачівській центральній районній – 31
  • у Самбірській центральній районній – 36
  • у Буській центральній районній – 56
  • у Пустомитівській центральній районній – 25
  • у Перемишлянській центральній районній – 56
  • у Старосамбірській центральній районній – 32

За минулу добу на Львівщині виявили 118 нових хворих на Covid-19. Побороти недугу зуміли понад тисяча людей, ще 20 осіб померли.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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