У Львівській ОДА заявляють про стабілізацію ситуації з covid

Заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк заявила, що на Львівщині стабілізувалась ситуація з захворюваністю на коронавірус. Про це вона повідомила під час брифінгу 18 травня, передає Львівський портал.

За її словами, наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 1465 пацієнтів з коронавірусом. Лікарні на 30% заповнені хворими на COVID. Водночас 141 особа зараз перебуває у реанімації, ще 43 підключені до апаратів ШВЛ.

Так, Ірина Шурпяк підсумувала, що в області стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус.

«Лікарні заповнені менше, ніж на 30%. За останню добу госпіталізували близько сотні людей. Таким чином ми маємо стабільну ситуацію щодо захворюваності», – зазначила Ірина Шурпяк.

Реклама партнерів

За даними ЛОДА, станом на 18 травня хворі на коронавірус лікуються:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 96

у Центрі легеневого здоров’я – 96

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 125

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9

в обласній клінічній лікарні – 29

у лікарні швидкої допомоги – 163

у 1 міській клінічній лікарні – 55

у 5 міській клінічній лікарні – 45

у 8 міській клінічній лікарні – 72

у 1-му пологовому будинку – 8

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 22

у Стрийській міській лікарні – 119

у Стебницькій міській лікарні – 77

у Рудківській лікарні – 58

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 46

у Кам’янка-Бузькій центральній районній – 36

у Сокальській центральній районній – 25

у Жовківській центральній районній – 33

у Жидачівській центральній районній – 31

у Самбірській центральній районній – 36

у Буській центральній районній – 56

у Пустомитівській центральній районній – 25

у Перемишлянській центральній районній – 56

у Старосамбірській центральній районній – 32

За минулу добу на Львівщині виявили 118 нових хворих на Covid-19. Побороти недугу зуміли понад тисяча людей, ще 20 осіб померли.

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.