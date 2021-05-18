У Львівській ОДА заявляють про стабілізацію ситуації з covid

Заступниця директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Шурпяк заявила, що на Львівщині стабілізувалась ситуація з захворюваністю на коронавірус. Про це вона повідомила під час брифінгу 18 травня, передає Львівський портал.
За її словами, наразі в стаціонарах Львівщини перебуває 1465 пацієнтів з коронавірусом. Лікарні на 30% заповнені хворими на COVID. Водночас 141 особа зараз перебуває у реанімації, ще 43 підключені до апаратів ШВЛ.
Так, Ірина Шурпяк підсумувала, що в області стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус.
«Лікарні заповнені менше, ніж на 30%. За останню добу госпіталізували близько сотні людей. Таким чином ми маємо стабільну ситуацію щодо захворюваності», – зазначила Ірина Шурпяк.
За даними ЛОДА, станом на 18 травня хворі на коронавірус лікуються:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 96
- у Центрі легеневого здоров’я – 96
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 125
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 9
- в обласній клінічній лікарні – 29
- у лікарні швидкої допомоги – 163
- у 1 міській клінічній лікарні – 55
- у 5 міській клінічній лікарні – 45
- у 8 міській клінічній лікарні – 72
- у 1-му пологовому будинку – 8
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 22
- у Стрийській міській лікарні – 119
- у Стебницькій міській лікарні – 77
- у Рудківській лікарні – 58
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 46
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній – 36
- у Сокальській центральній районній – 25
- у Жовківській центральній районній – 33
- у Жидачівській центральній районній – 31
- у Самбірській центральній районній – 36
- у Буській центральній районній – 56
- у Пустомитівській центральній районній – 25
- у Перемишлянській центральній районній – 56
- у Старосамбірській центральній районній – 32
За минулу добу на Львівщині виявили 118 нових хворих на Covid-19. Побороти недугу зуміли понад тисяча людей, ще 20 осіб померли.
Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.
Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.
Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.
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Ольга Денисяка