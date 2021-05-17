На Львівщині започаткували традицію святкування Днів Європи у громадах

У вихідні, 15-16 травня, з нагоди Дня Європи на Львівщині урочисто підняли кільканадцять прапорів Євросоюзу на замках та інших важливих об’єктах і провели низку культурно-туристичних заходів, передає Львівський портал.

Стартувала нова традиція святкування з Бібрської громади під Львовом, а ініціатором стала команда проєкту «Сокіл. Перезавантаження», який вже понад два роки займається відродженням історичного будинку товариства «Сокіл» у містечку.

Європейські стяги 15 травня одночасно – об 11.00 замайоріли, зокрема, у Бібрській, Заболотцівській та Жовківській громадах. Підняли їх над Свірзьким та Підгорецьким замками, П’ятничанською вежею, Бібрською і Жовківською ратушами, а також над історичним будинком «Сокола» у Бібрці.

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Під час підняття стягів звучали гімни України та Євросоюзу, у Свіржі показові виступи провели лицарі ордену Паладинів, а в П’ятничанській вежі презентували оновлену експозицію. В урочистому піднятті прапорів України та Європи взяли митці, мандрівники, представники влади, громадських організацій та багато небайдужих.

У межах святкування низка громад, громадських організацій підписали меморандум з державним Українським центром культурних досліджень про створення краєзнавчого кластеру «Галичина – (не)звідана земля / Galicia – terra (in)cognita», покликаного розвивати напрям культурно-туристичних індустрій. Крім представників Львівщини, творити кластер зголосилися громади з Тернопілля та Івано-Франківщини.

Впродовж дня Бібрська громада запрошувала гостей відвідати туристичний маршрут до фігури чеського барокового святого Яна Непомуцького в селі Суходіл, біля якої також відбувся «живий» фортепіанний концерт. Також можна було відвідати старовинні церкви, які цього дня були відкриті для всіх мандрівників, а ввечері насолодитися переглядом чеського фільму, разом із директоркою Чеського центру у Києві Радкою Рубіліною.

«Фактично, святкування Днів Європи в Бібрській громаді почалися торік, коли ми вперше організували одноденну мандрівку до фігури Яна Непомуцького в Суходолі. Тоді наша команда «Сокола» реалізовувала проєкт «Мандри Сокільські». Цю придорожню статую високої мистецької роботи знайшов архітектор Іван Щурко, коли інвентаризував всю спадщину громади. Цьогоріч нашим партнером став Чеський центр у Києві при посольстві Чехії в Україні, оскільки Ян Непомуцький – чеський бароковий святий», – розповіла координатор проведення Днів Європи на Бібреччині, член команди «Сокола» Анна Герич.

Кожна локація, де підняли прапор мала власну програму. Так, у Свірзькому замку гостей зустрічали лицарі, у П’ятничанській вежі оновили експозицію, а в «Соколі» та бібрській ратуші провели низку екскурсій для гостей і туристів. У неділю свято продовжили мандрівним квестом і мистецькою частиною в Бібрці.

«Децентралізація запустила процес, але багатьом громадам для розвитку бракує поштовху, бракує гордості. Тому долучення до чогось більшого, до контексту Європи нам всім дуже потрібне. Бо йдеться не про європейські структури і чиновників, а про християнство, культуру повагу до гідності людини та традиції самоврядування. Йдеться про ту культуру, яка виходить за межі традиційних народних домів і йде до людей. Про ту децентралізацію, яка не просто записана на папері, а ту, яка передбачає справжню ініціативу, самоврядність, надію і віру у власні сили», – переконаний коордитнатор проєкту «Сокіл. Перезавантаження», голова постійної депутатської комісії історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради, архітектор Іван Щурко.

Цьогоріч до святкування Дня Європи, зокрема, підняття прапорів долучилися Жовківська та Заболотцівська громади. Наступного року бібрчани мають намір не лише продовжити цю традицію, а ще більше розвинути.