Коронавірус забрав життя ще 133 українців

Станом на ранок неділі, 16 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 620 нових випадків коронавірусу. Померли 133 українців, тоді як одужали майже 8000 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 153 864 людини. Протягом суботи, 15 травня, діагноз встановили ще 3 620 новим хворим, серед них 60 медиків та 172 дитини.

Одужали за останню добу 7 921 пацієнт. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 133 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 48 075 людей, натомість одужали 1 857 724 українці.

Коронавірус за останню добу виявили у:

Дніпропетровська область – 530 випадків/ 131 щеплення;

Київська область – 277 випадків/ 339 щеплень;

Донецька область – 260 випадків/ 189 щеплень;

Одеська область – 231 випадок/ 482 щеплення;

Херсонська область – 194 випадки/ 392 щеплення;

Харківська область – 182 випадки/ 400 щеплень;

Сумська область – 172 випадки/ 244 щеплення;

Чернігівська область – 170 випадків/ 298 щеплень;

Хмельницька область – 138 випадків/ 288 щеплень;

м. Київ – 137 випадків/ 336 щеплень;

Миколаївська область – 131 випадок/ 135 щеплень;

Житомирська область – 126 випадків/ 201 щеплення;

Тернопільська область – 118 випадків/ 248 щеплень;

Запорізька область – 115 випадків/ 84 щеплення;

Рівненська область – 115 випадків/ 171 щеплення;

Львівська область – 113 випадків/ 302 щеплення;

Черкаська область – 106 випадків/ 57 щеплень;

Волинська область – 100 випадків/ 165 щеплень;

Полтавська область – 90 випадків/ 371 щеплення;

Івано-Франківська область – 87 випадків/ 281 щеплення;

Чернівецька область – 74 випадки/ 436 щеплень;

Вінницька область – 62 випадки/ 238 щеплень;

Кіровоградська область – 49 випадків/ 196 щеплень;

Закарпатська – 22 випадки/ 80 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 100 щеплень.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, наприкінці квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьої хвилі коронавірусу, оскільки захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

За останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло вже 5% населення України. Втім нещодавнє опитування показало, що лише у квітні Covid підхопили 4,4 млн українців, ця цифра є вдвічі більшою від статистики МОЗ.

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