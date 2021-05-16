На Львівщині – 113 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 16 травня, на Львівщині виявили 113 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше тисячі людей, ще п’ятеро осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 133 200 людей.

Протягом суботи, 15 травня, лабораторні центри провели 625 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 113, тобто 18% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 38 осіб – це львів’яни.

За даними ЛОДА, всіх нових хворих виявили у таких районах: Золочівський – 18, Львівський – 56 (м. Львів – 38), Стрийський – 30, Червоноградський – 4 та Самбірський – 5. У Дрогобицькому та Яворівському районах не виявили жодного нового хворого.

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Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3463 людини (+5 за останню добу). Побороти недугу зуміли 118 066 пацієнтів (+1163 за минулу добу).

Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Як бачимо, тепер захворюваність поступово зростає.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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