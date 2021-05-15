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Смертність від коронавірусу на Львівщині залишається високою, – медики

Наталя Дуляба

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Незважаючи на спад захворюваності на Covid-19, на Львівщині досі є високим рівень смертності від цієї недуги. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Так, станом на 15 травня рівень захворюваності на коронавірус на Львівщині впав у 5-7 разів, порівнюючи зі спалахом у березні-квітні. Протягом минулого тижня в середньому щодня виявляли близько двох сотень хворих.

Водночас медики кажуть, що стрімко зріс показник одужання, тоді як кількість активних covid-хворих в області знижується щодня.

«Так, станом на 14 травня у Львівській області одужали 116 085 осіб, також є 13 128 активно хворих, що практично удев’ятеро менше. Кількість активних хворих має стабільну тенденцію до зниження, впродовж останнього тижня зменшуючись в середньому на 6% щодня», – йдеться у повідомленні.

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Проте незважаючи на втішні показники захворюваності, на Львівщині все ще є висока смертність від ускладнень, які спричиняє коронавірус. Так, за останній тиждень covid забрав життя 97 мешканців області, тоді за весь час пандемії – 3458 осіб.

Нагадаємо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків. Втім тепер захворюваність поступово зростає.

У covid-лікарнях перебувають 1352 пацієнтів, завантаженість медзакладів становить майже 28%. Медики кажуть, що практично всі хворі є кисневозалежними із пневмоніями середньої важкості.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Пасхи. Такої ж думки притримувались й у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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