Covid-лікарні на Львівщині завантажені майже на 28%. Де найбільше хворих

Станом на суботу, 15 травня, у стаціонарах Львівської області лікують більше 1300 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить майже 28%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 95 хворих на Covid-19, ще 880 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1352 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 142 людини, в тому числі 40 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.

Завантаженість лікарень зараз становить 27,97%.

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Станом на 15 травня хворих на коронавірус лікують:

у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 156

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 115

у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 104

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 102

у 8-ій міській лікарні Львова – 83

у Стрийській міській лікарні – 122

у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 49

у 1-ій міській лікарні Львова – 61

у Стебницькій міській лікарні – 74

у Перемишлянській ЦРЛ – 52

у 5-ій міській лікарні Львова – 47

у Буській ЦРЛ – 54

у Жидачівській ЦРЛ – 39

у Рудківській лікарні – 50

у Сокальській ЦРЛ – 25

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29

у Самбірській ЦРЛ – 38

у Пустомитівській ЦРЛ – 25

у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 23

у Жовківській ЦРЛ – 32

у Старосамбірській ЦРЛ – 35

у Львівській обласній клінічній лікарні – 23

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6

у 1-му пологовому будинку Львова – 8.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 432 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 133 тисяч мешканців області.

Головний медик області заявив, що ситуація з Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, втім хворих може побільшати вже найближчими днями.

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