Covid-лікарні на Львівщині завантажені майже на 28%. Де найбільше хворих

Станом на суботу, 15 травня, у стаціонарах Львівської області лікують більше 1300 хворих на коронавірус. Завантаженість медзакладів становить майже 28%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.
Протягом минулої доби у лікарні госпіталізували 95 хворих на Covid-19, ще 880 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах Львівщини зараз перебувають 1352 пацієнти із коронавірусом. В реанімації лежать 142 людини, в тому числі 40 осіб під’єднані до апартів ШВЛ.
Завантаженість лікарень зараз становить 27,97%.
Станом на 15 травня хворих на коронавірус лікують:
- у лікарні швидкої медичної допомоги (Львів) – 156
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 115
- у Центрі легеневого здоров’я (Львів) – 104
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 102
- у 8-ій міській лікарні Львова – 83
- у Стрийській міській лікарні – 122
- у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи – 49
- у 1-ій міській лікарні Львова – 61
- у Стебницькій міській лікарні – 74
- у Перемишлянській ЦРЛ – 52
- у 5-ій міській лікарні Львова – 47
- у Буській ЦРЛ – 54
- у Жидачівській ЦРЛ – 39
- у Рудківській лікарні – 50
- у Сокальській ЦРЛ – 25
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 29
- у Самбірській ЦРЛ – 38
- у Пустомитівській ЦРЛ – 25
- у Львівській лікарні «Укрзалізниці» – 23
- у Жовківській ЦРЛ – 32
- у Старосамбірській ЦРЛ – 35
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 23
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
- у 1-му пологовому будинку Львова – 8.
Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині виявили 432 нових хворих, загалом коронавірус підхопили вже більше 133 тисяч мешканців області.
Головний медик області заявив, що ситуація з Covid-19 на Львівщині стабілізувалась, втім хворих може побільшати вже найближчими днями.
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Наталя Дуляба