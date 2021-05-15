Covid-щеплення зробили понад 67 тисяч мешканців Львівщини

Станом на середину травня щеплення проти коронавірусу на Львівщині отримали вже більше 67 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

Так, сovid-щеплення зробили 67 424 жителям Львівщини, в тому числі за останню добу – 1809 людям.

Водночас необхідні дві дози вакцини отримали вже 759 мешканців області.

Зазначимо, що щеплення проти коронавірусу на Львівщині безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

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Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Додамо, що в черзі на covid-щеплення «стоять» понад пів мільйона українців. Львівська область – друга за кількістю охочих.

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