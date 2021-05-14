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У Львові проти коронавірусу вакцинувалися майже 37 тисяч осіб

Юлія Осим

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Упродовж понад 10 тижнів вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу зробили майже 37 тисяч осіб. Водночас 399 людей отримали вже другу дозу препарату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Центру здоров’я та медичної статистики Львова, 14 травня щеплено 1 030 осіб першою дозою вакцини та 74 – другою.

Зокрема, упродовж дня вакциновано:

  • 17 фахівців міських медичних закладів, 62 – обласних та 59 – приватних медичних закладів;
  • 363 осіб поважного віку;
  • 21 соціальний працівник;
  • 1 військовослужбовець;
  • 97 освітян;
  • 42 маломобільні людини та 20 осіб, що доглядають за ними;
  • 2 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;
  • 77 працівників сфери обслуговування;
  • 111 фахівців ІТ-кластеру;
  • 5 осіб, які забезпечують життєдіяльність міста;
  • 8 осіб критично важливих структур державної безпеки;
  • 5 працівників культури;
  • 40 працівників ЗМІ;
  • 100 представників різних релігійних організацій.

Водночас, другу дозу вакцини отримали:

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  • 3 освітяни;
  • 24 маломобільні людини та 8 осіб, що доглядають за ними;
  • 34  представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;
  • 1 людина похилого віку;
  • 3 медичні працівники обласних закладів;
  • 1 працівник медичного закладу Львова.

Вакцинацію провели 20 бригад  – 10 стаціонарних і 10 мобільних.

14 травня загалом щеплено 1 104 особи, з них:

  • 940 осіб – вакциною «AstraZeneca» (з них другою дозою 4 особи);
  • 128  осіб –  вакциною «CoronaVac» (з них другою дозою 36 осіб);
  • 36 осіб –  вакциною «Pfizer» (з них другою дозою 34 особи).

Загалом у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 36 570 осіб, з них:

  • вакциною AstraZeneca  – 33 909 осіб (з них 7 осіб другою дозою);
  • вакциною «CoronaVac» – 1 185 осіб (з них 87 осіб другою дозою);
  • вакциною «Pfizer»   – 1 476 осіб (з них 305 осіб другою дозою).

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