У Львові проти коронавірусу вакцинувалися майже 37 тисяч осіб

Упродовж понад 10 тижнів вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу зробили майже 37 тисяч осіб. Водночас 399 людей отримали вже другу дозу препарату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними Центру здоров’я та медичної статистики Львова, 14 травня щеплено 1 030 осіб першою дозою вакцини та 74 – другою.

Зокрема, упродовж дня вакциновано:

17 фахівців міських медичних закладів, 62 – обласних та 59 – приватних медичних закладів;

363 осіб поважного віку;

21 соціальний працівник;

1 військовослужбовець;

97 освітян;

42 маломобільні людини та 20 осіб, що доглядають за ними;

2 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;

77 працівників сфери обслуговування;

111 фахівців ІТ-кластеру;

5 осіб, які забезпечують життєдіяльність міста;

8 осіб критично важливих структур державної безпеки;

5 працівників культури;

40 працівників ЗМІ;

100 представників різних релігійних організацій.

Водночас, другу дозу вакцини отримали:

Реклама партнерів

3 освітяни;

24 маломобільні людини та 8 осіб, що доглядають за ними;

34 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;

1 людина похилого віку;

3 медичні працівники обласних закладів;

1 працівник медичного закладу Львова.

Вакцинацію провели 20 бригад – 10 стаціонарних і 10 мобільних. 14 травня загалом щеплено 1 104 особи, з них: 940 осіб – вакциною «AstraZeneca» (з них другою дозою 4 особи);

128 осіб – вакциною «CoronaVac» (з них другою дозою 36 осіб);

36 осіб – вакциною «Pfizer» (з них другою дозою 34 особи). Загалом у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 36 570 осіб, з них: вакциною AstraZeneca – 33 909 осіб (з них 7 осіб другою дозою);

вакциною «CoronaVac» – 1 185 осіб (з них 87 осіб другою дозою);

вакциною «Pfizer» – 1 476 осіб (з них 305 осіб другою дозою).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.