У Львові проти коронавірусу вакцинувалися майже 37 тисяч осіб

Упродовж понад 10 тижнів вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу зробили майже 37 тисяч осіб. Водночас 399 людей отримали вже другу дозу препарату. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
За даними Центру здоров’я та медичної статистики Львова, 14 травня щеплено 1 030 осіб першою дозою вакцини та 74 – другою.
Зокрема, упродовж дня вакциновано:
- 17 фахівців міських медичних закладів, 62 – обласних та 59 – приватних медичних закладів;
- 363 осіб поважного віку;
- 21 соціальний працівник;
- 1 військовослужбовець;
- 97 освітян;
- 42 маломобільні людини та 20 осіб, що доглядають за ними;
- 2 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;
- 77 працівників сфери обслуговування;
- 111 фахівців ІТ-кластеру;
- 5 осіб, які забезпечують життєдіяльність міста;
- 8 осіб критично важливих структур державної безпеки;
- 5 працівників культури;
- 40 працівників ЗМІ;
- 100 представників різних релігійних організацій.
Водночас, другу дозу вакцини отримали:
- 3 освітяни;
- 24 маломобільні людини та 8 осіб, що доглядають за ними;
- 34 представники спецшкіл, інтернатних закладів і будинків для людей поважного віку;
- 1 людина похилого віку;
- 3 медичні працівники обласних закладів;
- 1 працівник медичного закладу Львова.
Вакцинацію провели 20 бригад – 10 стаціонарних і 10 мобільних.
14 травня загалом щеплено 1 104 особи, з них:
- 940 осіб – вакциною «AstraZeneca» (з них другою дозою 4 особи);
- 128 осіб – вакциною «CoronaVac» (з них другою дозою 36 осіб);
- 36 осіб – вакциною «Pfizer» (з них другою дозою 34 особи).
Загалом у Львові щеплення від коронавірусу вже мають 36 570 осіб, з них:
- вакциною AstraZeneca – 33 909 осіб (з них 7 осіб другою дозою);
- вакциною «CoronaVac» – 1 185 осіб (з них 87 осіб другою дозою);
- вакциною «Pfizer» – 1 476 осіб (з них 305 осіб другою дозою).
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Юлія Осим