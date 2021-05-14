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На Львівщині виявили 350 нових хворих на коронавірус

Ольга Денисяка

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Станом на ранок п’ятниці, 15 травня, на Львівщині виявили 350 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 1004 людини, ще 18 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 132 655 людей.

Протягом 14 травня лабораторні центри провели 1604 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 350.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3442 людини (+18 за останню добу). Побороти недугу зуміли 115 081 пацієнт (+1004 за минулу добу).

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Зазначимо, що з Великодніх свят на Львівщині виявляють доволі мало нових covid-хворих. Найменше інфікованих виявили 4 травня – лише 48 випадків.

Тим часом у МОЗ ще давніше прогнозували в Україні новий спалах коронавірусу після Великодня. Такої ж думки у Львівській ОДА.

Головний медик області каже, що хворих на Львівщині може побільшати вже найближчими днями.

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