У МОЗ розповіли, коли Україна може отримали Covid-вакцину NovaVax

Україна очікує перші поставки вакцини від коронавірусу NovaVax в липні-серпні. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів зустріч із Сайрусом Пунавалою – власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі, зокрема вакцин проти COVID-19 – NovaVax та AstraZeneca/CoviShield. Сторони обговорили можливість збільшення обсягів постачання вакцини NovaVax та, зокрема, першої її партії, яка має надійти в Україну до кінця літа.

«Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн. Обговорили з паном Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз», – заявив міністр після зустрічі.

Також Максим Степанов зазначив, що ,згідно з контрактом, півтора мільйона доз вакцини AstraZeneca/CoviShield, яку теж виготовляють на потужностях Serum Institute, Україна повинна була отримати ще до 31 березня. Проте індійський уряд заборонив експорт цієї вакцини.

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«У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, перебувають й інші країни, зокрема Великобританія. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин. Я написав низку листів до індійського уряду. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль декілька разів звертався до свого індійського колеги з проханням дати дозвіл на експорт вакцин. Сподіваємося, що ситуація владнається найближчим часом», – зазначив очільник МОЗ.

Що відомо про вакцину Novavax?

Вакцина Novavax – це субодинична вакцина американської компанії Novavax. Попередня ефективність цієї вакцини – 96%. Під час третього етапу випробувань вакцини у Великій Британії її ефективність склала 89%.

Вакцина Novavax містить білки вірусу SARS-CoV-2, відтак вчить організм людини виробляти відповідну реакцію на них. Схоже працюють вакцини від грипу, гепатиту В.

Novavax вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день

Нагадаємо щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

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