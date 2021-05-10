МОЗ перевірить стан сovid-вакцинації у регіонах

Керівництво Міністерства охорони здоров’я запланувало поїздки по областях України, аби перевірити хід вакцинації проти коронавірусу. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Перевірки регіонів щодо вакцинальної кампанії анонсував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Таким чином у МОЗ хочуть оцінити не лише хід самої covid-вакцинації у кожній області, а й перевірити медиків на доброчесність.

«Із наступного тижня розпочинаються моніторингові візити в області України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусної хвороби. Оскільки досить часто зараз з’являються повідомлення або про відмову прийняття на щеплення без декларації, або про щеплення людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у МОЗ», – відзначив Ляшко.

Нагадаємо, зараз на своє щеплення проти коронавірусу чекають більше 525 тисяч українців. Найбільше охочих вакцинуватись – зі столиці, на другому місці йде Львівщина.

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Як писав Львівський портал, щеплення проти коронавірусу в Україні безкоштовно роблять трьома вакцинами. Китайську вакцину CoronaVac вводять освітянам, які залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільним групам населення та особам, що доглядають за ними.

Американську Pfizer отримують мешканці і персонал будинків престарілих, надзвичайники та прикордонники. Всі інші категорії населення у порядку черги вакцинують індійською вакциною Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виробляє Південна Корея. Вони обидві ідентичні за складом та технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням.

Всі щеплення роблять спеціально підготовлені мобільні бригади. У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації.

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