Лікарні Львівщини на 40% заповнені хворими на covid

Станом на ранок неділі, 2 травня, у лікарнях Львівщини перебувають 1929 хворих на коронавірус пацієнтів. Завантаженість медзакладів знизилась, наразі цей показник становить 40%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 75 людей. Ще 330 людей скерували на самоізоляцію.
Зараз у стаціонарах лікуються 1929 людей. В реанімації перебуває 185 людей, з них на апаратах ШВЛ – 49. Завантаженість лікарень становить 40,1%
Хворих на коронавірс лікують у таких лікарнях:
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 141
- у Центрі легеневого здоров’я – 154
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 180
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
- у ОКЛ – 19
- у ЛШМД – 287
- у 1 МКЛ – 101
- у 5 МКЛ – 64
- у 8 МКЛ – 137
- у 1-му пологовому будинку – 14
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 34
- у Стрийській міській лікарні – 133
- у Стебницькій міській лікарні – 84
- у Рудківській лікарні – 43
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 95
- у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 50
- у Сокальській ЦРЛ – 49
- у Жовківській ЦРЛ – 37
- у Жидачівській ЦРЛ – 55
- у Самбірській ЦРЛ – 38
- у Буській ЦРЛ – 61
- у Пустомитівській ЦРЛ – 38
- у Перемишлянській ЦРЛ – 67
- у Старосамбірській ЦРЛ – 36
Нагадаємо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.
У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.
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Ольга Денисяка