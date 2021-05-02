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Лікарні Львівщини на 40% заповнені хворими на covid

Ольга Денисяка

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Станом на ранок неділі, 2 травня, у лікарнях Львівщини перебувають 1929 хворих на коронавірус пацієнтів. Завантаженість медзакладів знизилась, наразі цей показник становить 40%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 у Львівській області госпіталізували 75 людей. Ще 330 людей скерували на самоізоляцію.

Зараз у стаціонарах лікуються 1929 людей. В реанімації перебуває 185 людей, з них на апаратах ШВЛ – 49. Завантаженість лікарень становить 40,1%

Хворих на коронавірс лікують у таких лікарнях:

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  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 141
  • у Центрі легеневого здоров’я – 154
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 180
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
  • у ОКЛ – 19
  • у ЛШМД – 287
  • у 1 МКЛ – 101
  • у 5 МКЛ – 64
  • у 8 МКЛ – 137
  • у 1-му пологовому будинку – 14
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ  «Укрзалізниця» – 34
  • у Стрийській міській лікарні – 133
  • у Стебницькій міській лікарні – 84
  • у Рудківській лікарні – 43
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 95
  • у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 50
  • у Сокальській ЦРЛ – 49
  • у Жовківській ЦРЛ – 37
  • у Жидачівській ЦРЛ – 55
  • у Самбірській ЦРЛ – 38
  • у Буській ЦРЛ – 61
  • у Пустомитівській ЦРЛ – 38
  • у Перемишлянській ЦРЛ – 67
  • у Старосамбірській ЦРЛ – 36

Нагадаємо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест був позитивним. Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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