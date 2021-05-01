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Коронавірус забрав життя ще 351 українця

Андрій Котенський

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Станом на ранок суботи, 1 травня, в Україні лабораторно підтвердили 8 549 нових випадків коронавірусу, тоді як одужало – 14 956 хворих, а ще 351 людина померла. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 078 086 осіб, одужало – 1 670 481 особа, померло – 44 436 людей.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізовано – 3 051 особа. Серед захворілих 374 дитини та 145 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській областях та Києві. Ще 49 985 людей було щеплено проти COVID-19, відтак загальна кількість вакцинованих становить 752 295 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  1. Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
  2. Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
  3. м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
  4. Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
  5. Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
  6. Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
  7. Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
  8. Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
  9. Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
  10. Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
  11. Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
  12. Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень;
  13. Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
  14. Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
  15. Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
  16. Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
  17. Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
  18. Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
  19. Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
  20. Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
  21. Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
  22. Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
  23. Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
  24. Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
  25. Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.

На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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