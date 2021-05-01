Коронавірус забрав життя ще 351 українця

Станом на ранок суботи, 1 травня, в Україні лабораторно підтвердили 8 549 нових випадків коронавірусу, тоді як одужало – 14 956 хворих, а ще 351 людина померла. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 078 086 осіб, одужало – 1 670 481 особа, померло – 44 436 людей.
Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізовано – 3 051 особа. Серед захворілих 374 дитини та 145 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській, Харківській областях та Києві. Ще 49 985 людей було щеплено проти COVID-19, відтак загальна кількість вакцинованих становить 752 295 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
- Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
- м. Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
- Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
- Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
- Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
- Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
- Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
- Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
- Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
- Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
- Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень;
- Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
- Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
- Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
- Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
- Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
- Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
- Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
- Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
- Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
- Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
- Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
- Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
- Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.
Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.
Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна виходить із третьох хвилі коронавірусу, адже захворюваність врешті стабілізувалась. Проте у МОЗ прогнозують новий спалах після Великодня.
На Пасху в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають дивитись онлайн святкове богослужіння. Якщо ж ви все-таки хочете піти до церкви, то обов’язково вдягайте маску, не цілуйте ікони й хрести, дотримуйтеся дистанції. Маску потрібно одягати не лише всередині храму, а й на вулиці, коли освячуватимете кошик.
Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.
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Андрій Котенський