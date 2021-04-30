На Львівщині меншає хворих на ГРВІ

Протягом минулого тижня, з 19 по 25 квітня, ГРВІ діагностували менше 8000 мешканцям Львівщини. Показник захворюваності впав на 14,4%. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, минулого тижня на ГРВІ підхопили 7 773 мешканці Львівщини, що на 1307 випадків більше, ніж попереднього тижня. Понад 32% – це діти віком до 17 років. Частка хворих дітей знизилась майже на 13%.

Натомість у Львові минулого тижня ГРВІ підхопили 2802 людини, що на 496 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. З-поміж усіх хворих львів’ян 26,5% – це діти.

У стаціонари з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» госпіталізували загалом 102 жителів Львівщини, у тому числі 27 дітей.

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Зазначимо, що дотепер в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошують: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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