На Львівщині поменшало хворих на ГРВІ

З 12 по 18 квітня на Львівщині на гострі респіраторні захворювання захворіли 9 080 осіб, що на понад 13% менше, ніж за попередній тиждень. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

За даними лабораторного центру, протягом минулого тижня в області на ГРВІ захворіли 9 080 осіб, в тому числі на коронавірусну інфекцію, що на 1 409 випадків менше як за попередній тиждень. Загалом показник захворюваності за знизився на 13,4%. Крім цього, інтенсивний показник за цей тиждень на 17,7% менше епідемічного порогу.

Понад 31 % захворілих – це діти до 17 років. У Львові ГРВІ минулого тижня підхопили 3 298 осіб.

В інфекційні стаціонари Львівщини була госпіталізовано з діагнозом «гостре респіраторне захворювання» 94 осіб, у тому числі 24 дітей віком до 17 років.

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При цьому в області дотепер лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Медики наголошують: ознаки ГРВІ та коронавірусу є клінічно однаковими, тому при виникненні перших симптомів негайно зверніться до свого лікаря!

Нагадаємо, найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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