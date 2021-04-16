Карантин у Львові продовжили, але є часткові послаблення: деталі

Комісія ТЕБ і НС у Львові продовжила посилений карантин до 4 травня. Однак деякі обмеження все-таки послаблено. Йдеться про роботу ринків та літніх майданчиків, а також початкових шкіл. Про це на брифінгу повідомив заступник мера Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

“Карантин продовжено зі всіма обмеженнями “червоної” зони, бо Львів було віднесено урядом до “червоної” зони. На сьогодні залишаються важкі показники. Мова йде про заповненість ліжкомісць. Також ми фіксуємо велику кількість позитивних ПЛР-тестів щодня. Тому було рішення продовжити карантин до 4 травня”, – повідомив Андрій Москаленко.

Що стосується часткового послаблення деяких обмежень, то з 19 квітня у Львові:

учні 1-4 класів повертаються за парти (після двох тижнів дистанційного навчання початкові класи перейдуть на очне);

непродовольчі ринки можуть відновити роботу за окремим протоколом (це дотримання дистанції

починають роботу літні майданчики та тераси закладів громадського харчування (дотепер працювали тільки на виніс).

Але, як наголошують у мерії, усе це має відбуватися зі строгим дотриманням карантинних вимог. Порушників обіцяють закривати у той же день. Раніше через порушення у місті закрили низку закладів.

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Зазначимо, що упродовж останніх чотирьох днів у Львові фіксують меншу кількість тих, хто потрапляє у ковідні стаціонари, натомість більше випусують тих пацієнтів, які одужали.

Зазначимо, через спалах Covid-19 Львів пішов на карантин ще із 19 березня. З 25 березня Львівщину перевели до «червоної зони».

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