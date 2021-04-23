В Україні на коронавірус захворіли понад 2 млн людей

Станом на ранок п’ятниці, 23 квітня, в Україні 2 004 630 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу COVID виявили у 14 277 людей, ще 434 особи померло. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Протягом 22 квітня в Україні провели 95 740 тестувань. Відтак було виявлено 14 277 нових хворих на коронавірус. Серед нових хворих – 591 дитина та 277 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 728 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1. 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

За увесь час пандемії в Україні коронавірус підхопили вже 2 004 630 осіб. Від ускладнень інфекції померло 41 700 (+434 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 552 267 осіб (+18 964 особи за минулу добу).

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Також протягом 22 квітня в Україні 16 169 людей щеплено проти COVID-19. Загалом 508 046 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 269 випадків/ 1 679 щеплень;

Вінницька область – 259 випадків/ 478 щеплень;

Волинська область – 509 випадків/ 534 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 296 випадків/ 1 453 щеплення;

Донецька область – 807 випадків/ 352 щеплення;

Житомирська область – 420 випадків/ 392 щеплення;

Закарпатська – 87 випадків/ 791 щеплення;

Запорізька область – 839 випадків/ 1 084 щеплення;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 436 щеплень;

Київська область – 922 випадки/ 646 щеплень;

Кіровоградська область – 199 випадків/ 335 щеплень;

Луганська область – 244 випадки/ 311 щеплень;

Львівська область – 926 випадків/ 859 щеплень;

Миколаївська область – 383 випадки/ 477 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 837 щеплень;

Полтавська область – 621 випадок/ 616 щеплень;

Рівненська область – 538 випадків/ 542 щеплення;

Сумська область – 382 випадки/ 454 щеплення;

Тернопільська область – 372 випадки/ 350 щеплень;

Харківська область – 1 137 випадків/ 918 щеплень;

Херсонська область – 287 випадків/ 499 щеплень;

Хмельницька область – 640 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 698 випадків/ 537 щеплень;

Чернівецька область – 250 випадків/ 606 щеплень;

Чернігівська область – 387 випадків/ 263 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, ще на початку березня в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля Covid-19. Її пов’язували з британським штамом коронавірусу, який активно поширився по всій Україні. У МОЗ кажуть, що він є більш агресивним і крім органів дихання, вражає печінку, нирки та центральну нервову систему. Детальніше про те, чому цей вид Covid-19 є більш небезпечним, читайте за цим посиланням.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

На Великдень в Україні має діяти «особливий режим», громадян закликають обмежити фізичні контакти й уникати скупчень людей. Натомість вводити додаткові обмеження на свята не планують. Водночас у МОЗ кажуть, що через кілька тижнів після свят в країні може бути новий спалах Covid-19.

Додамо, що за останніми офіційними даними коронавірусом перехворіло 5% населення України.

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