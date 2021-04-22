Лікарні Львівщини майже на 57% заповнені хворими на Covid

Станом на 22 квітня у лікарнях Львівщини перебуває 2 754 пацієнти, які хворі на коронавірус. Загалом завантаженість медзакладів складає майже 57%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 171 людину, ще 1360 скерували на самоізоляцію.

В лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 2 754 пацієнти. З них 217 осіб – реанімаціях, ще 65 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Загалом медзаклади області заповнені на 56,95%.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

Реклама партнерів

у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 410

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 275

у Центрі легеневого здоров’я – 204

у 8 міській лікарні Львова – 211

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 186

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 168

у Стрийській міській лікарні – 163

у 1 міській лікарні Львова – 135

у Стебницькій міській лікарні – 127

у 5 міській лікарні Львова – 98

у Буській центральній районній лікарні – 85

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 83

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 74

у Рудківській лікарні – 74

у Жидачівській центральній районній лікарні – 66

у Сокальській центральній районній лікарні – 63

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 62

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 60

у Жовківській центральній районній лікарні – 54

у Старосамбірській центральній районній лікарні – 47

у Самбірській центральній районній лікарні – 44

у Львівській обласній клінічній лікарні – 36

у 1-му пологовому будинку – 17

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 125 170 людям. За 21 квітня в області виявили 804 нових хворих.

Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.