Лікарні Львівщини майже на 57% заповнені хворими на Covid

Станом на 22 квітня у лікарнях Львівщини перебуває 2 754 пацієнти, які хворі на коронавірус. Загалом завантаженість медзакладів складає майже 57%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 171 людину, ще 1360 скерували на самоізоляцію.
В лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 2 754 пацієнти. З них 217 осіб – реанімаціях, ще 65 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Загалом медзаклади області заповнені на 56,95%.
Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 410
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 275
- у Центрі легеневого здоров’я – 204
- у 8 міській лікарні Львова – 211
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 186
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 168
- у Стрийській міській лікарні – 163
- у 1 міській лікарні Львова – 135
- у Стебницькій міській лікарні – 127
- у 5 міській лікарні Львова – 98
- у Буській центральній районній лікарні – 85
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ “Укрзалізниця” – 83
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 74
- у Рудківській лікарні – 74
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 66
- у Сокальській центральній районній лікарні – 63
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 62
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 60
- у Жовківській центральній районній лікарні – 54
- у Старосамбірській центральній районній лікарні – 47
- у Самбірській центральній районній лікарні – 44
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 36
- у 1-му пологовому будинку – 17
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12
Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 125 170 людям. За 21 квітня в області виявили 804 нових хворих.
Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.
Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.
У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.
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Вероніка Рой