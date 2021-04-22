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Лікарні Львівщини майже на 57% заповнені хворими на Covid

Вероніка Рой

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Станом на 22 квітня у лікарнях Львівщини перебуває 2 754 пацієнти, які хворі на коронавірус. Загалом завантаженість медзакладів складає майже 57%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу із діагнозом COVID-19 по Львівській області госпіталізували 171 людину, ще 1360 скерували на самоізоляцію.

В лікарнях, відведених для лікування хворих на коронавірус, перебуває 2 754 пацієнти. З них 217 осіб – реанімаціях, ще 65 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Загалом медзаклади області заповнені на 56,95%.

Розподіл хворих по лікарнях Львівщини:

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  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 410
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 275
  • у Центрі легеневого здоров’я – 204
  • у 8 міській лікарні Львова – 211
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 186
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 168
  • у Стрийській міській лікарні – 163
  • у 1 міській лікарні Львова – 135
  • у Стебницькій міській лікарні – 127
  • у 5 міській лікарні Львова – 98
  • у Буській центральній районній лікарні – 85
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії “ЦОЗ” АТ  “Укрзалізниця” – 83
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 74
  • у Рудківській лікарні – 74
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 66
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 63
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 62
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 60
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 54
  • у Старосамбірській центральній районній лікарні – 47
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 44
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 36
  • у 1-му пологовому будинку – 17
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 12

Загалом на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 125 170 людям. За 21 квітня в області виявили 804 нових хворих.

Зазначимо, у середині березня у Львові та області стрімко зросла захворюваність на коронавірус. Фактично кожен другий ПЛР-тест є позитивним.

Самі ж медики казали, що під час весняного піку захворюваності на одного лікаря припадало близько 50 хворих. Робота йшла у посиленому режимі, тому медична спільнота закликала львів’ян дотримуватись карантину й обмежити фізичні контакти.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна пережила пік третьої хвилі коронавірусу, але у низці областей, зокрема й на Львівщині, ситуація й надалі надскладна.

У Львівській ОДА тим часом вже заявили про стабілізацію з Covid-19, зокрема й з високим рівнем госпіталізацій, проте кажуть, що ситуація все ще є напруженою.

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