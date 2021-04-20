Найближчим часом Львівщина очікує наступну партію вакцини Covishield (Oxford-Astra Zeneca) проти коронавірусної інфекції. Планується, що область отримає 21 тисячу доз. Про це у вівторок, 20 квітня, під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Зазначимо, для проведення щеплення від коронавірусу Львівщина отримала вакцини трьох виробників: Covishield (Oxford-Astra Zeneca) – 42 тисячі доз, CoronaVac – 11 240 доз та Pfizer – 1 170 доз.

Найпершою на Львівщину прибула вакцина Covishield. Саме нею в області в області було провакциновано найбільше людей – понад 36 тисяч людей. Ще 350 мешканців отримали вакцину Coronavac та 150 осіб вакциновані препаратом Pfizer. Орест Чемерис зазначив, що найближчим часом Львівщина отримає ще близько 21 тисячі доз вакцини Covishield.

«Наступну партію вакцини Covishield, якою вакцинували найбільше людей, ми очікуємо найближчим часом, можливо навіть цього тижня. Львівська область, за попередніми даними, отримає близько 21 тисячу доз, які будуть розраховані на ревакцинацію. Вакцину Pfizer Львівщина отримає по мірі її використання. Та кількість вакцини, яка надійшла в область, призначена для двократного ведення», – каже посадовець.

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Станом на 20 квітня на Львівщині від коронавірусу провакцинували 36 752 людей. З таким результатом область посідає друге місце в Україні за темпами вакцинації. Нас обганяє лише місто Київ.

Орест Чемерис зауважив, що на Львівщині збільшується кількість охочих вакцинуватися від коронавірусу.

«Загалом на Львівщині працює 9 мобільних бригад, які навчені на Covishield, три – на Coronavac та дві – Pfizer. Кількість бригад буде збільшуватися, оскільки паралельно проходять навчання. Ми також хочемо максимально розширити кількість тимчасових пунктів щеплень та персонал, який здійснюватиме вакцинацію», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого.

Станом на сьогодні вакцину отримують медики, старші люди віком 65+ та 80+, громадські діячі, військові, освітяни, персонал та мешканці будинків для літніх людей, рятувальники та прикордонники.

Також мешканці Львівщини можуть записатися на щеплення по залишковій вакцині (у список очікування). Це можна зробити за допомогою:

єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія»;

мобільного додатку порталу «Дія»;

національного контакт-центру МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19;

через сімейного лікаря;

окремого порталу МОЗ про вакцинацію – https://vaccination.covid19.gov.ua/

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