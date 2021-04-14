Сьогодні у Львові вакцинували від коронавірусу ще 1440 осіб

Сьогодні у Львові 17 бригад імунізації міських медичних закладів (10 стаціонарних та 7 мобільних) вакцинували 1440 осіб. Йдеться про медичних працівників, людей поважного віку, соціальних працівників, військовослужбовців, тих, хто забезпечує роботу міста, громадських діячів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні щеплення отримали: 25 медиків міських медичних закладів, 40 медиків обласних медичних закладів, 167 медиків приватних медичних закладів, 270 осіб поважного віку (65+ та 80+), 118 військовослужбовців, 36 працівників соціальних служб, 11 громадських діячів, 647 освітян, а також 126 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста.

Загалом щеплення від коронавірусу у Львові вже мають 16069 осіб (з них фахівці медичних закладів: 2151 – міських, 3602 – обласних та 3830 – приватних, а також 172 громадські діячі, 2309 осіб поважного віку (65+ та 80+), 748 військовослужбовців, 496 соціальних працівників, 2593 освітян, 36 осіб, віком 18+, 1 маломобільна людина й 1 особа, що доглядає за нею, 130 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста.

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Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу починають робити освітянам. Першочергово провакцинують тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини.

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