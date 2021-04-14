ОСТАННІ НОВИНИ

Сьогодні у Львові вакцинували від коронавірусу ще 1440 осіб

Андрій Котенський

|

Сьогодні у Львові 17 бригад імунізації міських медичних закладів (10 стаціонарних та 7 мобільних) вакцинували 1440 осіб. Йдеться про медичних працівників, людей поважного віку, соціальних працівників, військовослужбовців, тих, хто забезпечує роботу міста, громадських діячів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, сьогодні щеплення отримали: 25 медиків міських медичних закладів, 40 медиків обласних медичних закладів, 167 медиків приватних медичних закладів, 270 осіб поважного віку (65+ та 80+), 118 військовослужбовців, 36 працівників соціальних служб, 11 громадських діячів, 647 освітян, а також 126 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста.

Загалом щеплення від коронавірусу у Львові вже мають 16069 осіб (з них фахівці медичних закладів: 2151 – міських, 3602 – обласних та 3830 – приватних, а також 172 громадські діячі, 2309 осіб поважного віку (65+ та 80+), 748 військовослужбовців, 496 соціальних працівників, 2593 освітян, 36 осіб, віком 18+, 1 маломобільна людина й 1 особа, що доглядає за нею, 130 осіб, що забезпечують життєдіяльність міста.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині щеплення проти коронавірусу починають робити освітянам. Першочергово провакцинують тих вчителів, які цьогоріч будуть залучені до проведення ЗНО.

Зазначимо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Наприкінці березня в Україну відправили китайську вакцину CoronaVac, тепер нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні. Львів сподівається отримати цю вакцину і почати використовувати у травні.

Зараз на Львівщині щеплення досі роблять вакциною CoviShield, втім мобільні бригади вже почали навчати, як працювати з китайською вакциною CoronaVac, тобто вже найближчим часом її теж мають застосовувати.

Зауважимо, що вакцину CoronaVac в Україні використовуватимуть для щеплень, в тому числі тих, кого залучать до проведення ЗНО-2021.

Станом на 13 квітня Covid-щеплення зробили 388 401 українцю, лише п’ятеро з них отримали необхідні дві дози вакцини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?
Омелян ШЕВЧУК
Нетрі чи сучасна інфраструктура. Як зміниться мікрорайон Щурата?

Якісний розвиток району завше передбачає об’єкти житлової забудови, доріжки, освітлення, зони відпочинку для дітей та до...

МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки
Анастасія ПИЖ
МОЗ підтвердило, що в «АТБ» дотримано всіх заходів епідеміологічної безпеки

Мережа магазинів «АТБ» у своїй діяльності дотримує всіх правил і стандартів протиепідемічної безпеки — про це заявив зас...

На заробітки в Ратушу
Наталя ДУЛЯБА
На заробітки в Ратушу

Нещодавно в Україні завершився термін подання декларацій про доходи за 2020 рік. А це означає, що держслужбовці розкрили...

Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку
Анастасія ПИЖ
Зручно та ще економніше: корпорація «АТБ» випустила власну платіжну картку

Купувати товари в магазинах найбільшої української торговельної мережі «АТБ», яких у 24 областях країни сьогодні 1219, с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...