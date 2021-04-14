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Майже пів мільйона українців записались на щеплення проти Covid-19

Наталя Дуляба

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До листа очікування вакцинації проти коронавірусу записалися 449 960 українців. Майже третина з них – кияни. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Станом на 13 квітня на черзі «стояли» 449 860 українців, які хочуть отримати безкоштовне щеплення проти коронавірусу. Найбільше бажання вакцинуватись висловила молодь (21-39 років), натомість найменше – люди віком 80+.

Детального розрізу по регіонах у МОЗ не подають, проте відзначають, що найбільший ажіотаж у листі очікування – серед киян. Зробити щеплення проти Covid-19 хочуть 137 891 мешканець Києва, а це – майже третина з-поміж всіх записаних зараз українців.

Як пояснив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, всі громадяни, які записались до листа очікування, отримають своє щеплення, проте у порядку етапності кампанії з вакцинації. Кожному зателефонують і запропонують записатись до пункту щеплення на конкретну дату і час.

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Водночас у МОЗ запевняють: якщо вас не буде у листі очікування, це не буде обмеженням для запису на вакцинацію проти коронавірусу.

Зазначимо, що записатись до списку очікування на щеплення проти коронавірусу можна через «Дію», національний контакт-центр МОЗ із питань протидії поширенню Covid-19.

Тим цільовим групам, щодо яких формують списки у колективах, наприклад, за прив’язкою до місця роботи, записуватись до листа очікування не потрібно. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого. Щеплення роблять безкоштовно вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин.

Станом на 14 квітня Covid-щеплення зробили 403 553 українцям. Тим часом президент Володимир Зеленський хоче, аби до кінця 2021 року щеплення отримала більшість дорослого населення. Таким чином в Україні має сформуватись колективний імунітет.

Із 13 квітня щеплення в Україні почали робити й китайською вакциною CoronaVac. Загалом держава має отримати 1,9 млн доз, зараз надійшло 215 тисяч доз. Також нам обіцяють ще 10 млн доз вакцини Pfizer (США). Отримати її держава має орієнтовно у квітні-травні.

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