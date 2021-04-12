Жительку Турківщини з інсультом гелікоптером доставили до лікарні

Аеромедичною авіацією гелікоптер оперативно доправив 82-річну пенсіонерку з села на Турківщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Про це інформує Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Близько 14:36 поступив виклик до екстреної медичної допомоги зі села Нижня Яблунька Турківського району. Допомоги потребувала 82-річна з підозрою на інсульт. Відстань від Львова становила 190 км та 4 год. за кермом.

На виклик приїхала бригада екстреної медичної допомоги, що виконала первинні лікувально-діагностичні заходи. Медики поставили жінці діагноз «мозковий інсульт».

Реклама партнерів

Пацієнтці була показана госпіталізація до інсультного центру багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Відтак було ініційовано аеромедичну евакуацію.

З аеропорту «Ягелон» гелікоптер вилетів о 15:27, а вже о 16 год. приземлився у Туріківському районі. У лікарню швидкої допомоги жінку доставили о 17:25.

«Бригада прибула на місце, стабілізувала пацієнтку і розпочала транспортування спершу на ношах, а потім каретою швидкої допомоги до місця приземлення гелікоптера. Відстань до населеного пункту, куди здійснювався виклик, становить 190 км. Автомобілем дорога займає 4 години, проте гелікоптером дорога туди і назад зайняла близько 1 год. 10 хв.», – цитує керівника екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрія Васька.

За його словами, лікарі, що беруть участь у викликах, на які задіюється гелікоптер, чергують у денну пору доби поки що в режимі надзвичайної ситуації, а у майбутньому буде працювати штатний підрозділ Центру.

Загалом це вже третя аеромедична авіація гелікоптером на Львівщині. Раніше вертольотом евакуйовували постраждалого у ДТП та жінку з гострим порушенням мозкового кровообігу.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартує пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері будуть доставляти до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

Центр екстреної медичної допомоги у Львівській області використовуватиме гелікоптер Eurocopter EC 145. На його борту є необхідне обладнання для серцево-легеневої реанімації, підтримки пацієнтів критичних станів. Базуватиметься вертоліт у Городоцькому районі.

Перша бригада аеромедичної евакуації працюватиме не лише на Львівщині, а й на території ще шістьох областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. До складу бригади входять 12 медиків: шість лікарів невідкладних станів і шестеро фельдшерів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.