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Рятувальники показали, як гелікоптером доправили до Львова постраждалого в ДТП

Ольга Денисяка

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10 квітня на Львівщині аеромедичною авіацією гелікоптер оперативно доправив постраждалого з політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє Львівський портал.

На зображенні може бути: одна або кілька осіб, люди стоять, вертоліт та просто неба

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповідають, що об 11:45 год. через Централь 103 поступив виклик екстреної медичної допомоги. Через автонаїзд на велосипедиста постраждав 59-річний чоловік. У нього була політравма та черепно-мозкова травма.

На зображенні може бути: 1 особа, стоїть та просто неба

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Бригада, яка прибула на місце, стабілізувала пацієнта і доставила в Бродівську центральну районну лікарню. В лікарні провели первинні лікувально-діагностичні заходи, інтенсивну терапію та виставили покази до транспортування пацієнта в нейрохірургічний центр.

На зображенні може бути: 3 людини

На зображенні може бути: одна або кілька осіб та просто неба

У ДСНС України зазначають, що завдяки гелікоптеру пацієнта оперативно транспортували до лікарні швидкої медичної допомоги. Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

На зображенні може бути: просто неба

На зображенні може бути: стоїть

На зображенні може бути: вертоліт та просто неба

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартує пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері будуть доставляти до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

Центр екстреної медичної допомоги у Львівській області використовуватиме гелікоптер Eurocopter EC 145. На його борту є необхідне обладнання для серцево-легеневої реанімації, підтримки пацієнтів критичних станів. Базуватиметься вертоліт у Городоцькому районі.

Перша бригада аеромедичної евакуації працюватиме не лише на Львівщині, а й на території ще шістьох областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. До складу бригади входять 12 медиків: шість лікарів невідкладних станів і шестеро фельдшерів.

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Фото: ДСНС

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