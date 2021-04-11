Рятувальники показали, як гелікоптером доправили до Львова постраждалого в ДТП

10 квітня на Львівщині аеромедичною авіацією гелікоптер оперативно доправив постраждалого з політравмою з міста Броди до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє Львівський портал.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповідають, що об 11:45 год. через Централь 103 поступив виклик екстреної медичної допомоги. Через автонаїзд на велосипедиста постраждав 59-річний чоловік. У нього була політравма та черепно-мозкова травма.

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Бригада, яка прибула на місце, стабілізувала пацієнта і доставила в Бродівську центральну районну лікарню. В лікарні провели первинні лікувально-діагностичні заходи, інтенсивну терапію та виставили покази до транспортування пацієнта в нейрохірургічний центр.

У ДСНС України зазначають, що завдяки гелікоптеру пацієнта оперативно транспортували до лікарні швидкої медичної допомоги. Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого передали лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартує пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері будуть доставляти до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

Центр екстреної медичної допомоги у Львівській області використовуватиме гелікоптер Eurocopter EC 145. На його борту є необхідне обладнання для серцево-легеневої реанімації, підтримки пацієнтів критичних станів. Базуватиметься вертоліт у Городоцькому районі.

Перша бригада аеромедичної евакуації працюватиме не лише на Львівщині, а й на території ще шістьох областей: Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької. До складу бригади входять 12 медиків: шість лікарів невідкладних станів і шестеро фельдшерів.

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Фото: ДСНС