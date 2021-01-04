На Львівщині зменшилась середня зарплата

У листопаді середня зарплата на Львівщині зменшилась майже на 2% порівняно із попереднім місяцем. Так, мешканець області в середньому отримує 10 661 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

В листопаді середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 10 661 грн, що у 2,1 раза вище рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у жовтні, то вона зменшилась на 1,9%, у порівнянні з листопадом 2019 року – зросла на 13,6%.

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За одну відпрацьовану годину у листопаді працівникові в області нараховували у середньому 77,14 грн.

У листопаді-2020 найбільше отримували люди, які працюють на підприємствах із виробництва хімічних речовин і хімпродукції (23 064 грн), фінансової та страхової діяльності (18 053 грн), держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (16 224 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (3791 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5707 грн).

Нагадаємо, у вересні середня зарплата на Львівщині становила 11 009 грн, у серпні – 10 225 грн, у червні – 10 231 грн, у квітні – 8 936 грн.

При цьому з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла на 1000 грн – до 6000 грн.

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