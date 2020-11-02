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Середня зарплата на Львівщині зросла майже на 8%

Наталя Дуляба

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У вересні середня зарплата на Львівщині зросла на 7,7% порівняно із попереднім місяцем. Так, мешканець області в середньому отримує трохи більше 11 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики Львівської області.

 

У вересні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 11 009 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у серпні, то вона зросла на 7,7%, у порівнянні з вереснем 2019 року – на 14,1%.

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За одну відпрацьовану годину у вересні працівникові в області нараховували у середньому 79,72 грн.

У вересні-2020 найбільше отримували люди, які працюють на підприємствах із добування сирої нафти та природного газу (25 847 грн), з виробництва хімічних речовин і хімпродукції (20 926 грн), фінансової та страхової діяльності (17 257 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (3999 грн), поштової та кур’єрської діяльності (5798 грн).

Нагадаємо, у серпні середня зарплата на Львівщині становила 10 225 грн, у червні – 10 231 грн, у квітні – 8 936 грн.

При цьому із 1 вересня мінімальну зарплату українців підняли до 5000 грн.

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