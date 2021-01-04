На Львівщині на 40% зросли борги зі зарплат

Станом на 1 грудня борги зі зарплат на Львівщині зросли на 40%. Загалом мешканцям області не виплатили більше 222 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Станом на 1 грудня загальна заборгованість із зарплати працівникам на Львівщині становила 222,3 млн грн. Це на 40,2% (на 63,7 млн грн) більше відносно листопада.

Найбільше боргують працівникам промислових підприємств (181,4 млн грн), медичних установ (15,8 млн грн) та будівельних організацій (8,8 млн грн).

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За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів були у Сокальському районі (86,3 млн грн), Червонограді (69 млн грн), Львові (34,6 млн грн) та в Яворівському районі (12,4 млн грн).

Майже 92% всіх зарплатних боргів в області, 204,3 млн грн, припало саме на економічно активні підприємства. Тоді як підприємства-банкрути винні своїм працівникам 3,5 млн грн, економічно неактивні організації – 14,5 млн грн.

Так, борг працівникам економічно активних підприємств зріс порівняно з 1 листопада на 46,9%. Станом на 1 грудня платню не отримали 11 100 працівників економічно активних підприємств. Кожному з них в середньому боргують по 18 500 грн.

Зауважимо, станом на жовтень мешканцям Львівщини боргували трохи більше 125 млн грн зарплат.

Нагадаємо, нещодавно Мін’юст назвав десять найбільших боржників зарплат на Львівщині. Хто і скільки боргує грошей своїм працівникам читайте тут.

Додамо, що у жовтні на Львівщині зросла середня заробітна плата до понад 11 000 грн, однак у листопаді вона зменшилась на 2% – до 10 6661 грн.

При цьому з 1 січня 2021 року в Україні мінімальна зарплата зросла на 1000 грн – до 6000 грн.

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