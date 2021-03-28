Львівщина пасе задніх за темпами вакцинації від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено лише 196 880 людей. Із них 4616 за останню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Найгірші темпи вакцинації зафіксовано на Чернігівщині, Одещині, Волині та Львівщині.

Кількість щеплень за 27 березня:

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Херсонська область – 540 щеплень; Полтавська область – 400 щеплень; м. Київ – 389 щеплень; Івано-Франківська область – 377 щеплень; Дніпровська область – 360 щеплень; Київська область – 320 щеплень; Донецька область – 220 щеплень; Хмельницька область – 170 щеплень; Чернівецька область – 160 щеплень; Миколаївська область – 160 щеплень; Вінницька область – 160 щеплень; Черкаська область – 160 щеплень; Житомирська область – 150 щеплень; Рівненська область – 150 щеплень; Запорізька область – 130 щеплень; Луганська область – 130 щеплень. Сумська область – 120 щеплень; Харківська область – 120 щеплень; Кіровоградська область – 70 щеплень; Тернопільська область – 70 щеплень; Закарпатська – 70 щеплень; Львівська область – 60 щеплень; Волинська область – 50 щеплень; Одеська область – 40 щеплень; Чернігівська область – 40 щеплень;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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