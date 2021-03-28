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Львівщина пасе задніх за темпами вакцинації від коронавірусу

Андрій Котенський

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Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено лише 196 880 людей. Із них 4616 за останню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Найгірші темпи вакцинації зафіксовано на Чернігівщині, Одещині, Волині та Львівщині.

Кількість щеплень за 27 березня:

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  1. Херсонська область – 540 щеплень;
  2. Полтавська область – 400 щеплень;
  3. м. Київ – 389 щеплень;
  4. Івано-Франківська область – 377 щеплень;
  5. Дніпровська область – 360 щеплень;
  6. Київська область – 320 щеплень;
  7. Донецька область – 220 щеплень;
  8. Хмельницька область – 170 щеплень;
  9. Чернівецька область – 160 щеплень;
  10. Миколаївська область – 160 щеплень;
  11. Вінницька область – 160 щеплень;
  12. Черкаська область – 160 щеплень;
  13. Житомирська область – 150 щеплень;
  14. Рівненська область – 150 щеплень;
  15. Запорізька область – 130 щеплень;
  16. Луганська область – 130 щеплень.
  17. Сумська область – 120 щеплень;
  18. Харківська область – 120 щеплень;
  19. Кіровоградська область – 70 щеплень;
  20. Тернопільська область – 70 щеплень;
  21. Закарпатська – 70 щеплень;
  22. Львівська область – 60 щеплень;
  23. Волинська область – 50 щеплень;
  24. Одеська область – 40 щеплень;
  25. Чернігівська область – 40 щеплень;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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