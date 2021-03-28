Львівщина пасе задніх за темпами вакцинації від коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії в Україні від коронавірусу щеплено лише 196 880 людей. Із них 4616 за останню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Найгірші темпи вакцинації зафіксовано на Чернігівщині, Одещині, Волині та Львівщині.
Кількість щеплень за 27 березня:
- Херсонська область – 540 щеплень;
- Полтавська область – 400 щеплень;
- м. Київ – 389 щеплень;
- Івано-Франківська область – 377 щеплень;
- Дніпровська область – 360 щеплень;
- Київська область – 320 щеплень;
- Донецька область – 220 щеплень;
- Хмельницька область – 170 щеплень;
- Чернівецька область – 160 щеплень;
- Миколаївська область – 160 щеплень;
- Вінницька область – 160 щеплень;
- Черкаська область – 160 щеплень;
- Житомирська область – 150 щеплень;
- Рівненська область – 150 щеплень;
- Запорізька область – 130 щеплень;
- Луганська область – 130 щеплень.
- Сумська область – 120 щеплень;
- Харківська область – 120 щеплень;
- Кіровоградська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 70 щеплень;
- Закарпатська – 70 щеплень;
- Львівська область – 60 щеплень;
- Волинська область – 50 щеплень;
- Одеська область – 40 щеплень;
- Чернігівська область – 40 щеплень;
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.
1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.
Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.
Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський