Перше щеплення від коронавірусу у Львові отримало лише 5489 осіб

За минулу добу, 26 березня, у Львові провакцинували всього 590 осіб. Серед вакцинованих медичні працівники, люди поважного віку та громадські діячі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, щеплення отримали: 120 медиків міських медичних закладів, 56 медиків обласних медичних закладів, 308 медиків приватних медичних закладів, 15 громадських діячів (лідерів думок), а також 91 особа, віком від 80 років.

Загалом за чотири тижні вакцинації перше щеплення від коронавірусу (їх має бути два) у Львові вже мають 5489 осіб (з них фахівці медичних закладів: 1320 — міських, 2250 — обласних та 1509 — приватних, а також 92 громадські діячі (лідери думок), 316 людей, старших 80 років, та 2 соціальні працівники.

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Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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