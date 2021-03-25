В АТП №1 передумали призупиняти маршрут № 45

У АТП №1 скасували своє рішення про призупинення автобусного маршруту №45 на час дії жорсткого карантину. Відтак від 26 березня автобус знову куруватиме. Про це повідомили в АТП №1, передає Львівський портал.

Так, зранку 25 березня підприємство заявило, що через низький пасажиропотік призупиняє маршрут №45.

«У зв’язку з тим, що зачинений ТРЦ Victoria Gardens, не їздять учні та студенти, значно впав пасажиропотік на маршруті № 45. Маршрут проходить під трамвайними і тролейбусними лініями і під час локдауну завантажений не більш ніж на 25%», – повідомили у ЛК «АТП № 1».

Однак, вже за декілька годин там передумали і заявили, що від завтра, 26 березня, маршрут відновлює роботу.

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«Ви, мабуть, не чекали так скоро. Але він повертається. Від завтра маршрут 45 відновлює роботу», – йдеться в повідомленні у підприємства.

Зазначимо, що напередодні міський голова Львова Андрій Садовий запевняв, що під час карантину роботу громадського транспорту не зупинили і, незважаючи на те, що пасажирів поменшало, на маршрутах суттєво не скоротили кількість автобусів, трамваїв чи тролейбусів.

Нагадаємо, з 25 березня вся Львівщина вже офіційно потрапила у «червону» covid-зону, хоча і до цього Львів та область вже суттєво посилили карантинні обмеження. Детальніше про всі заборони читайте за цим посиланням.

При цьому уряд дозволив органам місцевої влади самостійно вирішувати, чи зупиняти роботу громадського транспорту, якщо область опиняється у «червоній» зоні.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомили, що, незважаючи на «червону» зону, на Львівщині й надалі відбуватиметься посадка і висадка пасажирів.

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