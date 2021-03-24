Через карантин у Львові не поменшало громадського транспорту, – Садовий

Через спалах коронавірусу Львів пішов на карантин. Роботу громадського транспорту не зупинили і, незважаючи на те, що пасажирів поменшало, на маршрутах суттєво не скоротили кількість автобусів, трамваїв чи тролейбусів. Про це у середу, 24 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

Громадський транспорт у Львові поки курсує, але через посилений карантин поменшало пасажирів. Проте Андрій Садовий запевнив, що на маршрутах не скоротили кількість одиниць транспорту.

«Громадський транспорт наразі працює, але ми бачимо суттєве зменшення кількості пасажирів. Через це ми сьогодні маємо дуже великі збитки. В салонах – всі сидячі місця, всі у масках. В принципі немає суттєвого падіння кількості одиниць транспорту, бо нам важливо, щоб були [зайняті] виключно сидячі місця», – сказав міський голова.

Водночас Андрій Садовий розповів, що на коронавірус зараз почали масово хворіти водії комунального АТП-1. Станом на 24 березня на лікарняних перебувають більше 60 водіїв.

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Наостанок мер додав, що через скорочення пасажиропотоку громадський транспорт доведеться дофінансовувати із бюджету Львова, оскільки він зараз працює у збиток.

Нагадаємо, з 25 березня вся Львівщина вже офіційно потрапляє у «червону» covid-зону, хоча і до цього Львів та область вже суттєво посилили карантинні обмеження. Детальніше про всі заборони читайте за цим посиланням.

При цьому уряд дозволив органам місцевої влади самостійно вирішувати, чи зупиняти роботу громадського транспорту, якщо область опиняється у «червоній» зоні.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомили, що, незважаючи на «червону» зону, на Львівщині й надалі відбуватиметься посадка і висадка пасажирів.

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