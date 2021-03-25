Де на Львівщині перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

На Львівщині зростає кількість хворих на гострі респіраторні захворювання. Протягом минулого тижня, з 15 до 21 березня, в області на ГРВІ захворіли понад 11 тисяч осіб. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

З 15 до 21 березня на Львівщині на ГРВІ захворіло 11 698 осіб, що на 2 215 випадків більше, ніж минулого тижня. Загалом за тиждень кількість хворих зросла на 23%. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ становить 469,1 на 100 тисяч населення, що на 6% більше епідемічного порогу (442,4).

36,8% усіх захворілих – це діти до 17 років. Частка захворілих дітей зросла на 15,6% у порівнянні з минулим тижнем.

На семи адмінтериторіях (за старим поділом районів, – ред.), спостерігається перевищення епідемічного порогу. Зокрема, у Буському, Кам’янка-Бузькому, Пустомитівському, Радехівському, Старосамбірському районах, а також у містах Стрий та Самбір.

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У Львові за тиждень на ГРВІ захворіла 3921 особа, що на 832 людини більше, ніж попереднього тижня. Серед захворілих львів’ян 31,1% – це діти. Захворюваність серед дітей – на рівні минулого тижня.

До лікарень області з ГРВІ протягом тижня було госпіталізовано 118 мешканців Львівщини, з них 34 – це діти.

На Львівщині лабораторно виявили два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Фахівці лабораторного центру наголошують, що ознаки захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та коронавірусну хворобу є клінічно однакові. Тому при найменших симптомах закликають звертатися до лікаря.

Нагадаємо, Львівський портал розповідав про те, що вплинуло на те, що у Львівській області ще не розпочався активний сезон застуди, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

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