Сьогодні у Львові вакцинували лише 640 осіб

Сьогодні, 24 березня, мобільними та стаціонарними бригадами Львова щеплено 640 осіб, з них медиків міських установ — 256 осіб, обласних установ — 151 особу, приватних — 106 осіб, громадських діячів — 8 осіб, населення старше 80 років — 117 осіб, а також двох соціальних працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіли в Центрі здоров’я та медичної статистики Львова, всього за весь період щеплено 4449 осіб, з них медиків Львова — 1120, медиків області – 2041, приватних установ — 1057, громадських діячів, лідерів думки — 72 особи, населення старше 80 років — 157 осіб, соціальних працівників — 2 особи.

Загалом щеплення проводило 11 бригад медичних закладів Львова, з них 9 мобільних і 2 стаціонарних.

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Нагадаємо, в Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19.

1 березня очільник МОЗ Максим Степанов підписав наказ, яким дозволено вакцинувати лідерів громадської думки залишками доз Covishield. На Львівщині громадські діячі, які хочуть вакцинуватися, мають заповнити спеціальну анкету.

Вакцинацію від COVID в Україні роблять вакциною CoviShield, виготовленою в Індії компанією Serum Institute – найбільшим світовим виробником вакцин. 23 лютого в Україну поставили пів мільйона доз цієї вакцини.

Детальніше про побічні ефекти та ефективність вакцини читайте за цим посиланням.

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