Одруження за кордоном: що необхідно знати українцям

Красива картинка під час шлюбної церемонії – море, пейзажі, острови, архітектура – саме це нерідко спонукає громадян України укладати шлюб за межами нашої країни. Що необхідно знати українцям, які вирішили одружитися за кордоном? Про це Львівському порталу повідомили в західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів).

За словами начальника управління Міністерства юстиції у Львові Тараса Греня, перш за все, слід звернути увагу на чинне законодавство іноземної країни – чи дозволена в цій державі процедура реєстрації між двома іноземними громадянами (громадянами України).

В європейських та інших розвинених державах процедура укладення офіційного шлюбу може мати особливості, але в цілому є стандартною. Щоб ознайомитись з місцевим законодавством, потрібно звернутись в місцевий РАГС або інший орган реєстрації.

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Громадяни України, що мають намір одружитися за кордоном, можуть, за своїм вибором, зареєструвати шлюб або в консульстві (посольстві) України в країні перебування, або у відповідній компетентній установі іноземної держави.

Пакет необхідних документів:

спільно подана заява про бажання вступити у шлюб;

внутрішні та закордонні паспорти наречених (якщо в них раніше був штамп про шлюб, він повинен бути анульований);

свідоцтво про розлучення ( якщо хтось із пари раніше перебував у шлюбі) або про смерть одного з подружжя;

Якщо шлюб було припинено за кордоном, таким документом може бути рішення суду про розірвання шлюбу, якщо за законодавством цієї іноземної держави воно є остаточним, свідоцтво про розірвання шлюбу або про смерть одного з подружжя чи інші документи, що підтверджують припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави, та видані компетентними органами.

Документи, що мають українське походження, повинні бути перекладені на мову держави, де проводиться церемонія, і апостильовані (завірені спеціальним штампом – ред.) в ДРАЦС чи консульстві України.

За реєстрацію шлюбу стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

Якщо бажаєте зареєструвати шлюб з іноземцем за кордоном, необхідно звернутися до компетентного органу іноземної держави. Зазвичай, вони є аналогами українських органів ДРАЦС:

у Польщі – Управління Цивільного Стану,

у Німеччині – німецький РАЦС,

в Італії – відділ одружень анаграфічного центру комуни Вашої резиденції,

у Франції – мерія комуни,

у Данії – державний реєстраційний офіс при муніципалітеті.

«При намірі зареєструвати шлюб в державному органі іноземної країни, можна звернутися до консула із заявою щодо отримання довідки про неперебування у шлюбі та про відсутність перешкод, передбачених чинним законодавством України», – зазначив Тарас Грень.

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Фото: Enjoytour