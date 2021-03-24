На Львівщині «напали» на вантажівку компанії Козака і Медведчука

На Львівщині активісти Національного Корпусу зупинили вантажівку компанії проросійських депутатів від OПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному осередку Нацкорпусу.

Активісти зупинили й оточили транспорт підприємства «Керамбуд» на виїзді із села Галичани, поблизу Городка.

«Оскільки державні органи залишаються глухими до вимог активістів, вони переходять до рішучіших кроків для перешкоджання збагаченню колаборантів. Активісти демонстративно обклеїли вантажівку листівками та провели виховну бесіду з водієм. Перехоплення вантажівки підприємства колаборантів – це вже шоста за рахунком акція Національного корпусу Львівщини в рамках кампанії проти спонсорів тероризму Медведчука і Козака». – йдеться у повідомленні Нацкорпусу.

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Водночас вони нагадали вимоги до центральної влади:

1.Посилення і розширення санкцій РНБО проти бізнесу Козака та Медведчука для повного припинення економічної діяльності спонсорів тероризму в Україні.

2. Проведення ретельного розслідування обставин набуття Тарасом Козаком і його партнером Віктором Медведчуком бізнес-імперії на предмет корупційної складової.

3. Заборона усієї партії ОПЗЖ за послідовну антидержавну позицію.

4. Ухвалення законопроекту проти колаборантів № 5144.

У Нацкорпусі зазначають, що кампанія проти колаборантів триватиме до виконання усіх вимог.

«Якщо влада продовжуватиме ігнорувати проблему бізнесу спонсорів тероризму, подальші акції будуть значно радикальнішими», – зазначають радикали.

Нагадаємо, санкції проти Віктора Медведчука і Тараса Козака ввели 2 лютого. Під санкції також потрапили телеканали 112, NewsOne і Zik, які належать однопартійцю Медведчука, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

Згодом РНБО ввела санкції й проти дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Введені проти них санкції підтримують 58% українців.

23 лютого, активісти Нацкорпусу влаштували пікет біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку, на вулиці Городоцькій у Львові. Під час акції протесту між активістами Національного корпусу та правоохоронцями відбулись сутички.

Перша акція протесту відбулась у вівторок, 16 лютого, під стінами підприємств власника телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» Тараса Козака у Львові.

2 березня активісти Нацкорпусу проводили акцію протесту біля готелю «Наварія нова» та заводу «Керамбут».

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