Більшість українців підтримує санкції проти Медведчука та Марченко

58% українців підтримують запровадження санкцій щодо нардепа від фракції «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно із результатами опитування, 75% українців знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують).

«58% підтримують рішення РНБО, натомість 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки», – інформують соціологи.

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52% вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю. На думку 30% українців, санкції викликані розбірками між олігархами. Ще 16% опитаних стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США та 10% говорять про тиск на опозицію.

Опитування проводилося 22 та 23 лютого 2021 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Як повідомляв Львівський портал, за фінансування тероризму Рада національної безпеки й оборони України включила нардепа від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список.

Додамо, що в ніч на 3 лютого 2021 року в Україні заблокували канали Медведчука і Козака. Канали кума Путіна спробують також закрити й у YouTube.

Влітку 2019 року уродженець Львова Тарас Козак, який є близьким другом і бізнес-партнером кума Путіна Віктора Медведчука, купив весь медіахолдинг ZIK: канал ZIK, компанії «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

У 2018 році Козак отримав корпоративні права на канал NewsOne. Щодо телеканалу 112, то його фактичним власником є Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції).

Активісти неодноразово заявляли, що телеканали «112» та NewsOne є явними рупорами країни-агресора в Україні.

На початку 2019-го NewsOne штрафували за «мову ворожнечі». Моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі заперечують присутність російських військ на території України, виправдовують дії РФ проти територіальної цілісності України, формують уявлення про Україну як про суб’єкт агресії проти частини власної території, про «фашизм і націонал-соціалізм» керівництва України та частини населення тощо.

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