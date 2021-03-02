На Львівщині знову пікетують бізнес Медведчука та Козака

У вівторок, 2 березня, активісти Національного корпусу втретє вийшли пікетувати бізнес депутатів від OПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука на Львівщині. Цього разу акцію протесту влаштували біля готелю «Наварія нова» та заводу «Керамбут». Про це у на сторінці у Facebook повідомив начальник штабу Львівського обласного осередку Нацкорпусу Богдан Бордун, передає Львівський портал.

«Просто зараз на Львівщині активісти Haцкopпycу блокують готель «Наварія нова» та завод «Керамбут». Ці об’єкти належать родині спонсорів тероризму та депутатів від OПЗЖ Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, минулого разу, 23 лютого, активісти Нацкорпусу влаштували пікет біля підприємств, які належать Тарасові Козаку і його однопартійцю з ОПЗЖ Віктору Медведчуку, на вулиці Городоцькій у Львові. Під час акції протесту між активістами Національного корпусу та правоохоронцями відбулись сутички.

Перша акція протесту відбулась у вівторок, 16 лютого, під стінами підприємств власника телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» Тараса Козака у Львові.

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Фото: Facebook/ Богдан Бордун