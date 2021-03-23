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Головний медик Львівщини сказав, коли ситуація з Covid-19 в області стабілізується

Юлія Осим

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Станом на ранок 23 березня завантаженість ліжок у ковідних лікарнях Львівщини становить 63%. У департаменті охорони здоров’я ЛОДА кажуть, ця точка не є критичною. Проте до кінця тижня кількість підтверджених випадків Covid-19 та госпіталізацій продовжить збільшуватися. Про це директор очільник департаменту Орест Чемерис заявив під час брифінгу, передає Львівський портал.

Наразі загальна кількість ліжкомісць для госпіталізації хворих в області становить 4 405. Та упродовж останніх тижнів кількість хворих, які потрапляють у медзаклади з підтвердженим діагнозом коронавірусу, стрімко зростає. Згідно зі статистикою, ще місяць тому добові виїзди бригади медиків складали 35 разів, тоді як минулої доби їх побільшало практично в чотири рази – 153 виклики. Зокрема, з них 100 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус.

«Так, є виклики, коли у пацієнта одноразово чи дворазово фіксується підвищення температури, легкі катаральні явища, але жодних інших тривожних симптомів немає. Зараз серед населення є можливий елемент настороженості, місцями – паніки. Ми абсолютно розуміємо ситуацію, і єдиний метод зарадити цьому – максимально утримуватись від зайвих контактів», – відзначив Орест Чемерис.

Зазначимо, що минулої п’ятниці, 19 березня, на Львівщині посили карантинні обмеження. Відтак, стабілізацію ситуації із поширенням захворювання на території регіону слід очікувати не раніше ніж на 7-10 день від початку дії цих заходів.

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«Враховуючи, що з минулої п’ятниці рішеннями обласної та міської комісій з ТЕБ і НС встановлено посилені карантинні обмеження, які є є обов’язковими на всій території Львівської області, прогнозуємо, що з моменту їх введення орієнтовно на 7-10 день ми мали би вийти на елемент стабілізації ситуації. Цей тиждень закономірно ще спостерігатимемо збільшення кількості як підтверджених випадків, так і кількості госпіталізованих», – повідомив головний медик Львівщини.

Нагадаємо, від сьогодні, 23 березня, Львівщина ввійшла у «червону зону».

Жорсткий карантин на території області продовжили до 6 квітня, у Львові – до 4 квітня.

За минулу добу в регіоні підтвердили 995 нових випадків коронавірусної інфекції.

На сьогодні зростає поширення британського штаму Covid-19. Лікарка-пульмонологиня розповіла, які симптоми фіксують у пацієнтів і як відбьувається перебіг хвороби.

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