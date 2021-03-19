З наступного тижня в Україні почнеться вакцинація сімейних лікарів

З наступного тижня, тобто з 22 березня, в країні розпочинають роботу стаціонарні пункти щеплення та вакцинація сімейних лікарів від коронавірусу. Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

«З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів», – сказав Степанов.

Він зауважив, що зараз поширюється інформація про нібито відмову медиків та військових у зоні проведення ООС від вакцинації, і наголосив, що це не відповідає дійсності.

Степанов нагадав, що зараз працюють портали МОЗ стосовно COVID-19 та вакцинації, де можна отримати інформацію стосовно хвороби та процесу вакцинації й вакцин, і закликав українців перевіряти інформацію, а не поширювати фейки.

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Нагадаємо, в Україні вакцинацію від COVID-19 стартувала 24 лютого, а на Львівщині – 25 лютого. Раніше глава МОЗ був незадовлений темпами вакцинації в Україні.

Зазначимо, що Львівщина отримала 42 200 доз вакцини AstraZeneca (Covishield) для вакцинації від COVID-19. В області збираються провакцинувати понад 1500 медиків, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19.

Згодом в області відкрили реєстрацію на COVID-щеплення для лідерів громадської думки. Станом на 13 березня на вакцинацію зголосилися 260 осіб.

Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що звернуться до МОЗу з проханням виплачувати медпрацівникам, які погодяться зробити щеплення, надбавки до 300%.

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