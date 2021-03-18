У мерії розповіли, як працюватимуть ринки під час посиленого карантину у Львові

На час посиленого карантину у Львові торгові ринки продовжать працювати з дотриманням всіх норм і правил ведення торгівлі. У разі виявлених порушень ринок закриватимуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськраді Львова.

«Вже від завтра ми йдемо на 10 днів на жорсткий локдаун. Наразі ринки працюють, але має бути дисципліна. Має бути один вхід, окремий вихід, масковий режим, дистанція і жодної торгівлі біля ринку. Якщо ми будемо бачити порушення, то автоматично збирається комісія і закриває той чи інший ринок. Усі повинні зрозуміти, що такої пандемії за свого життя ми не мали. А швидкість розповсюдження вірусу є дуже великою. Тому маємо бути максимально в безпеці. Якщо йдете купувати продукти, то треба дивитися, щоб була дистанція, щоб біля вас ніхто близько не стояв, щоб продавці були в масках», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Львів’ян, які бачитимуть порушення карантинних норм на ринках, просять одразу телефонувати на Гарячу лінію міста 297−59−11. Оперативні групи виїжджатимуть на місця і складати відповідні протоколи.

Нагадаємо, із п’ятниці, 19 березня, Львів йде на жорсткий карантин. Триватиме він щонайменше тиждень, до 28 березня.

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Зазначимо, що за минулу добу на Львівщині виявили рекордну кількість нових хворих за весь час пандемії коронавірусу – 1092. У лікарні госпіталізували 229 пацієнтів, тоді як ще 2081 людину скерували на самоізоляцію.

Нагадаємо, через стрімке збільшення госпіталізацій у лікарні швидкої допомоги хворих на Covid 17 березня почали класти у приміщенні медичного коледжу, що діє при медустанові.

У зв’язку зі погіршенням ситуації із Covid у Львові розгорнуть додаткові шпиталі на 700 ліжок, а в лікарнях на території області облаштують ще 600 ліжок.

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