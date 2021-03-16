У Львові 10-річну дитину підключили до апарату ШВЛ

У львівській лікарні ОХМАТДИТ на апараті штучної вентеляції легень перебуває 10-річна дитина з коронавірусною інфекцією. Про це під час брифінгу 16 березня повідомила керівник лікарні ОХМАТДИТ Олександра Бурда, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, в ОХМАТДИТІ значно побільшало важких випадків перебігу коронавірусу. Зараз троє дітей мають пневмонії, одна з них підключена до апарату штучної вентиляції легень.

«Зараз ми маємо на багато більше важких пацієнтів. У нас є троє дітей з важкими пневмоніями, всі вони – кисневозалежні. Серед них – двоє дітей 17 років та 10-річна, яка зараз перебуває на штучній вентиляції легень. Таких важких випадків у нас давно не було», – розповідає Олександра Бурда.

Впродовж березня до медзакладу госпіталізували 43 дитини. Загалом від початку 2021 року до медзакладу потрапили 160 пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом. Також кількість позитивних ПЛР-тестів зросла вдвічі. Раніше коронавірус вивляли у 30-33% пацієнтів, зараз же covid мають 63% госпіталізованих дітей.

Реклама партнерів

Раніше Львівський портал писав про 14-річного хлопця та 4-річну дівчинку, які були у дуже важкому стані з COVID-19, та перебували у реанімації на апаратах ШВЛ.

Зазначимо, що наймолодшим хворим на коронавірус в області було місячне немовля.

Додамо, що з 16 березня учні 5-11 класів у Львові переходять на дистаційне навчання, аби розірвати ланцюжок поширення Covid. Загалом в області вже 50% навчальних закладів перейшли на дистанційне навчання.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.