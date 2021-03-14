В Україні – понад дев'ять тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 14 березня, в Україні зареєстровано 1 460 756 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 9 012 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За попередню добу було проведено 60 522 тестувань. Відтак, підтверджено 9 012 нових випадків коронавірсу. Зокрема, серед захворіли – 491 дітей та 193 медпрацівників. У медзаклади госпіталізовано 4 216 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (+923), Дніпропетровській (+660), Вінницькій (+634), Львівській (+590) та Харківській (+569) областях.
Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 460 756 особи. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померло 28 303 осіб (+145 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 222 516 людей (+ 2 743 за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Житомирська область – 923 випадки;
- Дніпропетровська область – 660 випадків;
- Вінницька область – 634 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Харківська область – 569 випадків;
- Київська область – 552 випадки;
- Хмельницька область – 533 випадки;
- Одеська область – 485 випадків;
- Чернівецька область – 477 випадків;
- Івано-Франківська область – 461 випадок;
- м. Київ – 439 випадків;
- Тернопільська область – 365 випадків;
- Донецька область – 346 випадків;
- Миколаївська область – 344 випадки;
- Закарпатська – 311 випадків;
- Сумська область – 309 випадків;
- Чернігівська область – 194 випадки.
- Рівненська область – 155 випадків;
- Волинська область – 150 випадків;
- Черкаська область – 142 випадки;
- Запорізька область – 114 випадків;
- Полтавська область – 105 випадків;
- Херсонська область – 71 випадок;
- Кіровоградська область – 56 випадків;
- Луганська область – 27 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.
Науковці стверджують, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Пік прогнозують на початок квітня.
Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».
Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.
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Юлія Осим