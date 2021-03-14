В Україні – понад дев'ять тисяч нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 14 березня, в Україні зареєстровано 1 460 756 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 9 012 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу було проведено 60 522 тестувань. Відтак, підтверджено 9 012 нових випадків коронавірсу. Зокрема, серед захворіли – 491 дітей та 193 медпрацівників. У медзаклади госпіталізовано 4 216 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (+923), Дніпропетровській (+660), Вінницькій (+634), Львівській (+590) та Харківській (+569) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 460 756 особи. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померло 28 303 осіб (+145 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 222 516 людей (+ 2 743 за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Житомирська область – 923 випадки;

Дніпропетровська область – 660 випадків;

Вінницька область – 634 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Харківська область – 569 випадків;

Київська область – 552 випадки;

Хмельницька область – 533 випадки;

Одеська область – 485 випадків;

Чернівецька область – 477 випадків;

Івано-Франківська область – 461 випадок;

м. Київ – 439 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Донецька область – 346 випадків;

Миколаївська область – 344 випадки;

Закарпатська – 311 випадків;

Сумська область – 309 випадків;

Чернігівська область – 194 випадки.

Рівненська область – 155 випадків;

Волинська область – 150 випадків;

Черкаська область – 142 випадки;

Запорізька область – 114 випадків;

Полтавська область – 105 випадків;

Херсонська область – 71 випадок;

Кіровоградська область – 56 випадків;

Луганська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Науковці стверджують, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Пік прогнозують на початок квітня.

Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

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