ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні – понад дев'ять тисяч нових хворих на коронавірус

Юлія Осим

|

Станом на ранок неділі, 14 березня, в Україні зареєстровано 1 460 756 випадків коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 9 012 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу було проведено 60 522 тестувань. Відтак, підтверджено 9 012 нових випадків коронавірсу. Зокрема, серед захворіли – 491 дітей та 193 медпрацівників. У медзаклади госпіталізовано 4 216 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (+923), Дніпропетровській (+660), Вінницькій (+634), Львівській (+590) та Харківській (+569) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні коронавірусом інфікувалися 1 460 756 особи. Від ускладнень, спричинених інфекцією, вже померло 28 303 осіб (+145 за минулу добу). Натомість побороти недугу зуміли 1 222 516 людей (+ 2 743 за останню добу).

Реклама партнерів

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Житомирська область – 923 випадки;
  • Дніпропетровська область – 660 випадків;
  • Вінницька область – 634 випадки;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Харківська область – 569 випадків;
  • Київська область – 552 випадки;
  • Хмельницька область – 533 випадки;
  • Одеська область – 485 випадків;
  • Чернівецька область – 477 випадків;
  • Івано-Франківська область – 461 випадок;
  • м. Київ – 439 випадків;
  • Тернопільська область – 365 випадків;
  • Донецька область – 346 випадків;
  • Миколаївська область – 344 випадки;
  • Закарпатська – 311 випадків;
  • Сумська область – 309 випадків;
  • Чернігівська область – 194 випадки.
  • Рівненська область – 155 випадків;
  • Волинська область – 150 випадків;
  • Черкаська область – 142 випадки;
  • Запорізька область – 114 випадків;
  • Полтавська область – 105 випадків;
  • Херсонська область – 71 випадок;
  • Кіровоградська область – 56 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, нещодавно в уряді заявили, що в Україні почалась третя хвиля пандемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що альтернативою новому локдауну є нарощення темпів вакцинації від коронавірусу.

Науковці стверджують, що в Україні весняна хвиля COVID-19 буде значно вища і стрімкіша, ніж осіння, та може стати національною катастрофою. Пік прогнозують на початок квітня.

Додамо, з 24 лютого Україна повернулася до адаптивного карантину. Це означає, що залежно від рівня захворюваності кожна область входитиме до карантинних зон: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» та «червоної».

Львівська область опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні ще 4 березня, а це говорить про ускладнення ситуації з Covid-19. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який, власне, й передбачає повний локдаун.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...