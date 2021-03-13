У 2021 році для українців востаннє підвищать пенсійний вік: деталі

З 1 квітня 2021 року в Україні зросте загальний пенсійний вік для жінок. Згідно з законом, прийнятим у 2011 році, щороку він збільшувався на 6 місяців. Відтак, усі українці виходитимуть на пенсію у 60 років. Про це йдеться у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Отримати пенсію у віці 59,6 років можуть жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Вже у 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Окрім того, у 2022 році збільшать страховий стаж, необхідний для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців. У 2028 році він має досягти 35 років. Наразі право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Громадяни, яким бракує страхового стажу, дозволять його докупити. На сьогодні рік страхового стажу в Україні коштує 31 860 грн.

Реклама партнерів

Зазначимо, що частині українців можуть скасувати пенсії та соцвипалти.

З 1 березня розпочалася індексація пенсій.

Загалом пенсії в Україні з 1 березня зросли на 11%, тобто в середньому на 300 грн. Індексацію обіцяли 8 мільйонам українців.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.