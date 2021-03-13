ОСТАННІ НОВИНИ

У 2021 році для українців востаннє підвищать пенсійний вік: деталі

Юлія Осим

|

З 1 квітня 2021 року в Україні зросте загальний пенсійний вік для жінок. Згідно з законом, прийнятим у 2011 році, щороку він збільшувався на 6 місяців. Відтак, усі українці виходитимуть на пенсію у 60 років. Про це йдеться у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Отримати пенсію у віці 59,6 років можуть жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року. Вже у 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

Окрім того, у 2022 році збільшать страховий стаж, необхідний для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців. У 2028 році він має досягти 35 років. Наразі право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

Громадяни, яким бракує страхового стажу, дозволять його докупити. На сьогодні рік страхового стажу в Україні коштує 31 860 грн.

Реклама партнерів

Зазначимо, що частині українців можуть скасувати пенсії та соцвипалти.

З 1 березня розпочалася індексація пенсій.

Загалом пенсії в Україні з 1 березня зросли на 11%, тобто в середньому на 300 грн. Індексацію обіцяли 8 мільйонам українців.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові
Єлизавета ВАСИЛЕНКО
Від «совка» не залишилось і сліду. Як зараз живе ліцей Героїв Крут у Львові

90% вихованців Львівського військового ліцею імені Героїв Крут прагнуть стати військовими, а офіцери-вихователі є для ни...

Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так
Олена КАРП'ЮК
Приватна фірма за 9,5 млн грн буде охороняти музеї і замки Львівщини. Що тут не так

Приватне підприємство «Аутпост» більш ніж за 9,5 млн грн охоронятиме низку музеїв, що підпорядковані Львівській націонал...

Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...