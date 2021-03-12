Українцям можуть скасувати пенсії та соцвиплати: причини

Унаслідок перевірок українцям можуть скасувати пенсії та соціальні виплати. Для цього є декілька причини, йдеться у законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Про це передає «Львівський портал».

Якщо призначену виплату скасували помилково, її можна повернути. А от забрати виплати можуть через такі причини:

наявність помилки у прізвищі;

оформлення виплати з фальшивими документами;

проживання особи тривалий період за кордоном;

відсутність отримання виплат упродовж 6 місяців;

особа є переселенцем та змінила місце проживання.

«Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України», – йдеться у законі.

Перевірку громадян проводить Міністерство соцполітики, а опісля Міністерство фінансів надає рекомендації щодо скасування виплат.

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Нагадаємо, з 1 березня розпочалася індексація пенсій.

загалом пенсії в Україні з 1 березня зросли на 11%, тобто в середньому на 300 грн. Індексацію обіцяли 8 мільйонам українців.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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