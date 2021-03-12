Степанов у Львові пообіцяв лікарні швидкої новий ангіограф

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, під час офіційного візиту до Львова, пообіцяв посприяти у закупівлі нового ангіографа для лікарні швидкої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Перебуваючи у Львові міністр Степанов оглянув хірургічну роботизовану систему Da Vinci, яку лікарні наприкінці минулого року подарували благодійники, а також оглянув новий ангіограф. Як зауважив керівник лікарні Олег Самчук, зараз в медзакладі є два ангіографи, однак для лікарні такого рівня потрібно чотири. Тож міністр запевнив, що посприяє у закупівлі ангіографа для лікарні.

«Я вже вдруге приїжджаю до цієї лікарні за час перебування на посаді міністра. Був у минулому році тут влітку. Тоді Олег Самчук дуже багато розповідав мені про плани, показував, що вже почали робити. Зараз бачу зміни і доволі серйозні.

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Лікарня є одним із лідерів в Україні по трансплантології… Ми обговорили з Олегом Самчуком, що саме потрібно, зокрема: МРТ, ангіограф та інше додаткове обладнання. Це той випадок, коли приїжджаєш у лікарню, бачиш все це і дуже задоволений”, — зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як зауважив керівник лікарні Олег Самчук, зараз в медзакладі є два ангіографи, однак потрібно чотири загалом. Тож міністр запевнив, що посприяє у закупівлі ангіографа для лікарні.

«Від Міністерства охорони здоров’я ми отримали сучасний комп’ютерний томограф, 128-зрізовий, який ми вже встановили, і який вже повністю запущений. Близько 50 пацієнтів в день на ньому обстежуються. Далі маємо отримати ангіограф і МТР. Також ми повністю обладнали ПЛР-лабораторію. В нас вона вже була, ми зробили її самі, але отримали апаратуру, яка змогла збільшити кількість аналізів у 2−3 рази, тобто ми маємо вийти на 600 аналізів на день ПЛР-тестування.

Зараз ми готуємось до великої програми авіаційного сполучення, яке як пілотний проект зроблений державою у Львові. Це перший пілотний проект в Україні, де авіація буде привозити «важких» та «надважких» пацієнтів зі складних місць, де їх неможливо забрати звичайним автомобілем карети швидкої допомоги. Це надважливе питання, і ми не можемо втрачати можливість, тому що весь світ має авіаційне сполучення і користується цією послугою. «Важких» пацієнтів з інсультами, травмами при ДТП, різних аваріях, особливо у гірськолижних курортах, пацієнтів доставляють у лікарню швидкої медичної допомоги або лікарні, які найближче знаходяться, тільки авіаційним сполученням», — акцентував керівник лікарні Олег Самчук.

Як відомо, у структуру клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова входять 32 структурні медичні підрозділи (зокрема 8 центрів та 24 відділення), розраховані на 1282 ліжка, зокрема 103 — реанімаційних.

Упродовж 2020 року у лікарні проліковано 32 946 пацієнтів, проведено 16 759 оперативних втручань. Також проліковано 2 387 пневмоній, з яких 1 457 — COVID‑19.

Лікарня підписала з Національною службою здоров’я 16 пакетів з діагностики і лікування захворювань. Також лікарню включено Кабінетом міністрів України в пілотний проект по трансплантації органів. Станом на 5 березня 2021 року командою лікарів-трансплантологів проведено 41 оперативне втручання шляхом застосування методу трансплантації, в тому числі 8 трансплантацій серця, 30 трансплантацій нирки, 1 — підшлункової та 2 — печінки.

У грудні 2020 року вперше серед комунальних некомерційних закладів охорони здоров’я в Україні на базі лікарні виконано оперативне втручання за допомогою хірургічної роботизованої системи Da Vinci. А вже 1 березня цього року з допомогою робота прооперовано дитину.

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Фото: ЛМР