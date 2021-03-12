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Мерія погодила розбудову під офіси старого цеху біля ЛАЗу

Наталя Дуляба

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Цех колишнього заводу гідромеханічних передач на вул. Стрийській перебудують під офіси та комерційні приміщення. Відповідне рішення у п’ятницю, 12 березня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає Львівський портал.

Так, ТзОВ «Дагмар-Інвест» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію нежитлової будівлі на вул. Стрийській, 45 під адміністративну споруду з вбудованими приміщеннями громадського харчування.

Йдеться про розбудову двоповерхового цеху Львівського заводу гідромеханічних передач, що розташований відразу біля ЛАЗу. Будівля є у занедбаному стані.

Своїм рішенням виконком встановив, що реконструкцію мають проводити у межах існуючого фундаменту, тобто збільшувати площу майбутніх офісів, виходячи на земельну ділянку, не будуть. Також висота споруди не повинна перевищувати 17 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Дагмар-Інвест» – київська будівельна компанія, що існує з 2006 року. Її кінцевими бенефіціарами є кияни Данило Данілов та Марія Магаляс. Кожен із них пов’язаний ще з низкою підприємств, які здебільшого ведуть діяльність, пов’язану з нерухомістю.

Нагадаємо, територію поруч із ЛАЗом активно забудовують. ТзОВ «Атріум Естейт» зводить на вул. Стрийській, 45 масштабний житловий комплекс, офіси, торговим центром, медзакладом. Найвища будівля матиме висоту майже 60 м.

Також відразу під самим парком «Боднарівка» на вул. Стрийській з’явиться 16-поверхова «свічка».

Щодо самого ЛАЗу, який теж є занедбаному стані, то деякі його будівлі поступово почали демонтовувати ще у 2019 році. Тоді міський голова Львова Андрій Садовий запевняв, що жодного житла на цьому місці не буде.

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Фото забудовника

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