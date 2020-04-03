Житло, офіси, ТРЦ і дитсадок. Біля ЛАЗу збудують 59-метровий комплекс

На вул. Стрийській, 45, відразу біля колишнього автобусного заводу, ТзОВ «Атріум Естейт» збудує масштабний комплекс із житлом, дитсадком офісами, торговим і діагностичним центрами та підземним паркінгом. Відповідну містобудівну документацію сьогодні, 3 квітня, затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Атріум Естейт» отримало містобудівні умови та обмеження на забудову 1,6 га комунальної землі на вул. Стрийській, 45, що відразу біля колишнього ЛАЗу.

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Зазначимо, що за цією ж адресою цей забудовник вже спорудив житловий комплекс. Його зведення погодила мерія Львова ще у 2018 році.

Тепер поруч із ним ТзОВ «Атріум Естейт» буде будувати масштабний комплекс, який складатиметься з:

багатофункційної будівлі із вбудованим закладом короткотривалого перебування дітей та даховою котельнею (висота – 20,5 м);

одноповерхового діагноситичного центру;

2-поверхового торгового центру із експлуатованою покрівлею;

14-поверхового офісного центру;

будинку каскадного типу із житлом у верхніх поверхах та експлуатованою покрівлею (5, 8, 10 поверхів);

підземних автостоянок, дахових котелень та трансформаторної підстанції.

Все будівництво вестимуть на двох земельних ділянках загальною площею 1,6 га. Вони входять у зони Г-3-1 (дошкільні установи та школи), Г-2 (торгово-ділові зони) та Ж-4 (зона багатоповерхової житлової забудови відповідно до затвердженого детального плану території).

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельні ділянки на 25% та 65%, гранично допустиму висоту встановив на рівні 20,5 та 59,4 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Атріум Естейт» – київська фірма, створена в серпні 2017 року. Її власницею є киянка Наталія Садовська, а керівником – Олег Сук. Також Наталія Садовська має у власності більше десятка компаній, що зареєстровані у Києві, Львівській, Волинській, Черськаській, Хмельницькій областях.

Основний вид діяльності ТзОВ «Атріум Естейт» вказаний як купівля та продаж власного нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить лише 100 гривень.