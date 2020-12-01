Біля парку «Боднарівка» зведуть 16-поверхову «свічку»

На вул. Стрийській, 144, що відразу біля парку «Боднарівка», зведуть 55-метровий громадсько-житловий будинок. Відповідну містобудівну документацію у вівторок, 1 грудня, затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком затвердив ТзОВ «Львів будінвест» містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Стрийській, 144 будівлі з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземною автостоянкою та житловими одиницями у верхніх поверхах.

Будівництво вестимуть відразу поруч із парком «Боднарівка» на двох земельних ділянках загальною площею 0,28 га. Зараз тут знаходиться триповерхова будівля, яку мерія дозволила знести.

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Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянки на 28,5%, а також встановив, що висота майбутнього будинку не повинна перевищувати 55 м.

Як вказано у техніко-економічних показниках, об’єкт на вул. Стрийській, 144 матиме 16 поверхів. Нижні поверхи віддадуть під комерцію, зокрема вже передбачено ресторан, а у верхніх – облаштують житло. Загалом тут мешкатимуть 216 людей.

Поруч із будинком-«свічкою» облаштують майданчики для відпочинку і занять спортом, велопарковку. У підземному паркінгу буде 34 місця, на відкритій парковці – ще 28 машиномісць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів будінвест» зареєстроване в Києві, втім його власниками є львів’янин Андрій Лісоцький та уродженець Пустомитівщини Володимир Подібка.

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