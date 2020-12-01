ОСТАННІ НОВИНИ

Біля парку «Боднарівка» зведуть 16-поверхову «свічку»

Наталя Дуляба

|

На вул. Стрийській, 144, що відразу біля парку «Боднарівка», зведуть 55-метровий громадсько-житловий будинок. Відповідну містобудівну документацію у вівторок, 1 грудня, затвердив виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, виконком затвердив ТзОВ «Львів будінвест» містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Стрийській, 144 будівлі з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземною автостоянкою та житловими одиницями у верхніх поверхах.

Будівництво вестимуть відразу поруч із парком «Боднарівка» на двох земельних ділянках загальною площею 0,28 га. Зараз тут знаходиться триповерхова будівля, яку мерія дозволила знести.

Реклама партнерів

(Натисніть на зображення для збільшення)

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянки на 28,5%, а також встановив, що висота майбутнього будинку не повинна перевищувати 55 м.

Як вказано у техніко-економічних показниках, об’єкт на вул. Стрийській, 144 матиме 16 поверхів. Нижні поверхи віддадуть під комерцію, зокрема вже передбачено ресторан, а у верхніх – облаштують житло. Загалом тут мешкатимуть 216 людей.

Поруч із будинком-«свічкою» облаштують майданчики для відпочинку і занять спортом, велопарковку. У підземному паркінгу буде 34 місця, на відкритій парковці – ще 28 машиномісць.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львів будінвест» зареєстроване в Києві, втім його власниками є львів’янин Андрій Лісоцький та уродженець Пустомитівщини Володимир Подібка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Сесія великої зради
Петро АТАМАНЕНКО
Сесія великої зради

Майбутня сесія Львівської обласної ради, яка відбудеться, найбільш імовірно, у вівторок, 1 грудня, зафіксує нову, таємну...

Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей
Анастасія ПИЖ
Місія здійсненна: покупці «АТБ» допомогли зібрати 10 млн грн на лікування дітей

Національний благодійний проєкт «АТБ» зі збирання коштів на підтримку онкохворих дітей,  який стартував менше ніж місяць...

Вічний мер. 14 років Садового у фото
Наталя ДУЛЯБА
Вічний мер. 14 років Садового у фото

Андрій Садовий вчетверте стане міським головою. За час трьох своїх каденцій мер відзначився і здобутками, і провалами. З...

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...