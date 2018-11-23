Новостворена київська фірма збудує біля ЛАЗу житловий комплекс

Відразу поруч із Львівським автобусним заводом на вул. Стрийській, 45 з’явиться новий житловий комплекс. Сьогодні, 23 листопада, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив ТзОВ «Атріум Естейт» містобудівні умови на зведення житлового комплексу з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування, підземним паркінгом та трансформаторною підстанцією. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Атріум Естейт» будуватиме житловий комплекс на земельній ділянці площею 1,13 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка розташована у зоні Ж-4 – зоні багатоповерхової житлової забудови відповідно до затвердженого виконкомом детального плану території у районі вул. Стрийської.

Нове житло знаходитиметься майже навпроти парку «Боднарівка» та поруч зі Львівським автобусним заводом. Зараз на земельній ділянці розташовані занедбані складські приміщення колишнього Львівського заводу гідромеханічних передач.

Своїм рішенням виконком встановив, що висота будинків не повинна перевищувати 35,5 м, а земельну ділянку дозволив забудувати на 41,5%. При цьому максимальну щільність населення визначили у 820 люд./га, тоді як із 1 вересня цей показник у великих містах не повинен перевищувати 540 осіб/га.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Атріум Естейт» створили в Києві більше року тому – у серпні 2017-го. Його власницею є киянка Наталія Садовська, а керівником – Олег Сук. Також Наталія Садовська має у власності більше десятка компаній, що зареєстровані у Києві, Львівській, Волинській, Черськаській, Хмельницькій областях.

Основний вид діяльності ТзОВ «Атріум Естейт» вказаний як купівля та продаж власного нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить лише 100 гривень.