Цех біля ЛАЗу на Стрийській перебудують під офіси та ресторани

Колишній цех «Львiвського заводу гiдромеханiчних передач» на вулиці Стрийській, 45 реконструюють під адмінспоруду з елементами комерції і облаштують там офіси та заклади громадського харчування. Про це повідомили на сторінці у Facebook Львів.Містобудування, передає Львівський портал.

Мова йде про колишній штамповано-інструментальний цех «Львiвського заводу гiдромеханiчних передач».

Під час засідання архітектурно-містобудівна рада погодила проєкт реконструкції будівлі. Згідно з проєктом, будівлю демонтовувати не будуть. Також обіцяють, що не будуть зводити на її місці жодних житлових будинків, а натомість облаштують офіси та приміщення громадського харчування

«Двоповерхову споруду демонтувати не будуть. Згідно з проектом, всі роботи проведуть у межах того фундаменту, що є зараз. Цех реконструюють під адміністративну споруду з елементами комерції: офіси, приміщення громадського харчування. Жодного житла», – йдеться в повідомленні.

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Місця для паркування вбудують в частині першого поверху, а на прилеглій території висадять дерева і кущі.

«На містобудівній раді виникла дискусія щодо місця під парківку. Власник будівлі пропонував облаштувати паркомісця на ділянці поруч, але врешті міські архітектори наполягли: місця для паркування будуть вбудовані в частині першого поверху, а на ділянці поруч слід облаштувати громадський простір. На навколобудинковій території також мають висадити дерева і кущі. Зараз їх там немає», – зазначають у департаменті містобудування.

Візуалізація майбутнього фасад цеху на Стрийській, 45

Також зазначається, що зараз фасад споруди у поганому стані – час від часу з нього осипається штукатурка і відвалюються шматки цегли. Сихівська райадміністрація не раз вимагала від власника вжити заходів, аби убезпечити пішоходів, які ходять тротуаром повз.

Так виглядає будівля зараз

Нагадаємо, що за цією ж адресою забудовник «Атріум Естейт» вже спорудив житловий комплекс. Його зведення погодила мерія Львова ще у 2018 році. Окрім того, минулого року мерія дозволила цій же компанії збудувати 14-поверховий житлово-офісний центр біля ЛАЗу.

Також Львівський портал повідомляв, що у 2019 році будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

Згодом депутати закликали мерію та міського голову Львова Андрія Садового не допустити приватизації земельної ділянки на будівель колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45. Втім мер на таке депутатське звернення жодним чином не відреагував.

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Фото: Львів.Містобудування