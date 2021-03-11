На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. Померло ще 12 людей

Станом на ранок четверга, 11 березня, на Львівщині виявили 600 нових випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнень хвороби померло 12 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу лабораторні центри провели 2200 ПЛР-тестів. У 600 людей підтвердили коронавірус, серед них львів`ян — 298. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщини коронавірусну інфекцію виявлено у 84334 осіб (+600), 2352 людини померло (+12). 72068 пацієнтів одужало (+265).

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 127 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 85 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 232 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 82 пацієнти, у пологовому — 19 пацієнток.

Загалом в стаціонарах перебуває 545 осіб: 438 з них має Covid-19, 32 — у реанімації, 14 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 60 осіб, виписано — 47.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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