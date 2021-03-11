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На Львівщині зростає кількість хворих на коронавірус. Померло ще 12 людей

Андрій Котенський

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Станом на ранок четверга, 11 березня, на Львівщині виявили 600 нових випадків захворювання на коронавірус. Від ускладнень хвороби померло 12 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За минулу добу лабораторні центри провели 2200 ПЛР-тестів. У 600 людей підтвердили коронавірус, серед них львів`ян — 298. Залишку проб у холодильнику немає.

Загалом на Львівщини коронавірусну інфекцію виявлено у 84334 осіб (+600), 2352 людини померло (+12). 72068 пацієнтів одужало (+265).

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 127 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 85 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 232 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 82 пацієнти, у пологовому — 19 пацієнток.

Загалом в стаціонарах перебуває 545 осіб: 438 з них має Covid-19, 32 — у реанімації, 14 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 60 осіб, виписано — 47.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на коронавірус Львівщина ще з 4 березня опинилась у «помаранчевій» карантинній зоні. Ця епідзона не встановлює додаткових обмежень на державному рівні, але сигналізує про небезпеку наближення до червоного рівня, який передбачає повний локдаун.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що дев’ятьом областям, в тому числі й Львівській, загрожує «червона» карантинна зона.

Своєю чергою міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що не виключає можливості введення нового локдауну у місті. Через стрімке збільшення хворих на Covid у двох львівських лікарнях збираються розгорнути додатково 700 ліжок, а також перепрофілювати п’ять поліклінік під денні стаціонари.

10 березня у Львові заявили про критичну ситуацію з ліжками для хворих на коронавірус.

Нещодавно й у Львівській ОДА вже натякали на можливе посилення карантину через те, що в області суттєво побільшало хворих на коронавірус.

Додамо, ще наприкінці січня у лікарні на Львівщині почали більше госпіталізовувати важкохворих на Covid-19 молодих пацієнтів. Дотепер ситуація суттєво не покращилась, навпаки медики кажуть: у стаціонарах побільшало важких хворих віком 35+, які не мають супутніх хронічних захворювань.

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